Comme on vous en parlait ici, la troisième saison d'Indéfendable est lancée dans les larmes, avec raison, alors que les membres du Cabinet Macdonald-Lapointe doivent faire leurs adieux à leurs collègues, morts dans l'explosion d'une voiture piégée.

Rencontré lors du lancement de la programmation 2024-2025 de TVA, le comédien Sébastien Delorme, qui prête ses traits à Léo Macdonald, a abordé le tournage de ces premières scènes, qui ont été présentées ce lundi soir, alors que toute l'équipe devait se plonger dans une vive émotion après quelques semaines de congé.

Les scènes que vous avez vues ce soir ont été les premières que l'équipe a dû tourner.

« On a fini l'année 2 où nos deux collègues explosent dans une voiture. Là, il passe du temps. », explique le comédien. « Mais tu sais quoi? On se rappelle que notre auteur Richard Dubé est décédé dans la dernière année. Tu sais, il y a des affiches avec Richard, en son honneur et tout. Je te dirais que pour partir l'année, c'était le thème, le deuil. Le deuil de Richard, le deuil de nos amis comédiens, le deuil de ces personnages-là. Ben oui, notre métier, c'est qu'on se revoit, on se parle de nos vacances, puis on se fait un petit café et là, on a des scènes lourdes, lourdes de sens, lourdes en émotions. Il faut que ce soit autant chargé que ce qui est arrivé 30 minutes avant. »

On comprend donc que le décès inattendu de l'auteur Richard Dubé a servi de levier à toute l'équipe, pour atteindre un certain niveau d'émotion.

Il fallait se mettre dans cet état-là, ce qu'on a réussi à faire, malgré le tumulte, le brouhaha, tout ça, en 5, 4, 3, 2, 1, de se plonger, tous en même temps.

Pour y arriver, le comédien a utilisé la musique d'un artiste québécois, comme il nous l'explique :

« J'ai demandé d'apporter un petit haut-parleur. J'ai fait mettre la chanson d'Étienne Coppé, "Demain, il fera beau". Tu sais, En direct de l'univers, à quel point c'est fort quand tu entends une chanson, que ça émeut tout le monde, que tu as un million de personnes qui l'écoutent. C'est ça qu'on a fait. J'ai proposé de faire ça, puis ça nous a tous ralliés, à communier vers cette émotion-là. Ce qui fait que dans ces scènes-là, on est tous au diapason, on porte tous la même charge, le même deuil. »

Vous pouvez entendre la chanson, bouleversante de beauté, ci-dessous. Nous avions pu l'entendre dans la conclusion de la série M'entends-tu?.

Il conclut : « Ça nous a tous touchés de façon différente, selon ce qu'on est, mais j'ai le sentiment du travail bien fait d'avoir rallié tous mes camarades et moi-même pour qu'on puisse vivre cette scène-là. »

La 3e saison d'Indéfendable se poursuit du lundi au jeudi à 19 h sur les ondes de TVA.