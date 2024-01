C'est avec une immense tristesse que nous apprenons aujourd'hui le décès de Richard Dubé, idéateur et coauteur de la série Indéfendable.

Celui-ci est décédé subitement samedi.

La nouvelle a été annoncée par voie de communiqué dimanche soir par les Productions Pixcom, qui ont voulu rendre hommage à cet homme qui a oeuvré comme un éminent criminaliste au Québec pendant de nombreuses années.

Il laisse dans le deuil sa conjointe, l'autrice d'Indéfendable Izabel Chevrier, plusieurs collègues, amis et membre de sa famille.

« Nous sommes de tout cœur avec sa conjointe Izabel, sa famille, ses collègues, ses amis et toute la grande famille d’Indéfendable. Richard était un être d’exception que nous considérions comme un ami. Il était rassembleur, audacieux, créatif et il arrivait toujours à nous surprendre. Il découvrait avec passion le monde des acteurs, de la télévision et savait être présent pour tous, à chacune des étapes. Sa fougue et sa créativité vont nous manquer, mais c’est sa présence dans nos vies qui laissera le plus grand vide. », confient Nicola Merola et Charles Lafortune.

« Nous saluons avec regrets cet homme qui ne laissait personne indifférent, tant pour son impressionnante carrière de criminaliste que sa nouvelle carrière d’auteur, mais surtout pour sa détermination constante à mettre de l’avant la vérité, à la cour comme à la télé. », terminent Nicola et Charles.

Il est essentiel de mentionner que Me Richard Dubé a eu une carrière de criminaliste exceptionnelle. Grand plaideur, il s’est affairé à défendre ses clients et la présomption d’innocence pendant plus de 40 ans. Il était également inscrit comme avocat de la défense à la COUR PÉNALE INTERNATIONALE de La Haye aux Pays-Bas et y agissait aussi à titre de Conseiller de permanence. Pour lui, tous avaient droit à une défense juste et équitable et ce principe a été au cœur de sa pratique en défendant tous ses clients avec détermination et compétence.

Nous tenons à offrir nos plus sincères condoléances à Izabel Chevrier et toute l'équipe d'Indéfendable pour cette perte incommensurable.

Nous avions eu le plaisir de croiser Me Dubé lors de la plus récente cérémonie des Gémeaux, où l'équipe a remporté le prestigieux prix de la meilleure série annuelle. Vous pouvez le voir en photo ci-dessous, à gauche de sa conjointe Izabel Chevrier.