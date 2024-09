Une série culte fait l'objet d'un numéro renversant à Révolution

Depuis 2018, la scène dansante du Québec est complètement chamboulée par la compétition télévisée Révolution. Chaque saison, de talentueux danseurs font irruption dans nos salons et inondent notre esprit de leur rutilant talent.

Pour sa 5e édition, comme annoncé précédemment, les choses sont légèrement différentes. En effet, la troupe de la cuvée 2024 de Révolution est entièrement composée d'anciens participants de l'émission ayant accédé à l'étape des finales. Ces « étoiles » constituent la crème de la crème des précédentes éditions et doivent donc s'affronter de nouveau, afin de déterminer le meilleur danseur de la province.

Nous étions alors plutôt impatients à l'idée de redécouvrir ces danseurs... Et nous n'avons pas été déçus!

Un numéro en particulier a retenu notre attention, celui composé de William et Laura. En effet, le sympathique et apprécié duo Willow, qui avait accédé à la finale de la 3e saison de la compétition, s'est inspiré de la célèbre et hilarante série Le coeur a ses raisons pour créer son numéro d'audition. Plus précisément, c'est la fameuse scène du jeu de Scrabble, avec Anne Dorval et Marc Labrèche, qui a été l'objet de ce concept unique. Qui aurait cru que le « WQT », le « TXTXTX » ou encore le « ZZZ » feraient l'objet d'une oeuvre d'art?

Comme l'a souligné Lydia Bouchard, il faut être « baveux et talentueux pour avoir 3 votes sur Le coeur a ses raisons! »

Quoi qu'il en soit, le risque a payé, car Willow accède à l'étape suivante, devant un panel de maîtres conquis. Chapeau! Il nous tarde désormais de découvrir leurs prochaines performances!

La compétition se poursuit les dimanches à 19 h 30, sur les ondes de TVA.