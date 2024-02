Les grands amateurs de danse seront comblés l'automne prochain puisque TVA vient d'annoncer que Révolution sera de retour en 2024 pour une sixième saison.

Les téléspectateurs pourront y retrouver les Maîtres Lydia Bouchard, Jean-Marc Généreux et Mel Charlot, en plus de l'animatrice Sarah-Jeanne Labrosse. Mais ce n'est pas tout, cette prochaine saison sera spéciale alors que les meilleurs participants des cinq premières saisons viendront retenter leur chance de gagner le grand prix de 100 000$. En tout, 24 danseurs ou groupes de danseurs, qui se sont déjà rendus en ronde des finales s'affronteront et viendront un fois de plus éblouir les Maîtres, le public et les téléspectateurs.

Les tournages de cette édition devraient commencer sous peu. La saison se déclinera en 12 épisodes de 90 minutes et sera réalisée par Maxime Bissonnette-Théorêt et Josiane Lamarre.

Ce sera assurément un rendez-vous à ne pas manquer!

