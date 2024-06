René Simard pourrait-il se joindre à Star Académie? Il répond à la question

Alors qu'on ne connaissait pas encore le nouveau directeur de Star Académie, les téléspectatrices et téléspectateurs se sont exprimés en grand nombre à ce sujet. Parmi les noms qui revenaient très régulièrement, on retrouvait celui de René Simard, une personnalité bien-aimée du bien public québécois, et ce, depuis de nombreuses années.

Croisé sur le tapis rouge de la première médiatique de la comédie musicale Waitress (voyez nos photos de la soirée ici), nous avons abordé la question avec lui. Pourrait-il se joindre à l'équipe de professeurs chevronnés de l'Académie?

Celui-ci a commencé par nous partager une anecdote que nous ne savions pas : « J'étais supposé de le faire à un moment donné, mais finalement, ça n'a pas fonctionné pour toutes sortes de raisons. Je pense que c'était un problème d'horaire en fait. Depuis ce temps-là, rien par contre », indique-t-il avant d'ajouter : « Ce serait une belle expérience. Qui vivra, verra. Si ça revient un jour, tant mieux. »

Il ajoute toutefois, à l'endroit du nouveau directeur de l'Académie : « Je pense que Garou va faire de l'excellent travail. Et Lara était extraordinaire! »

Si on lui offrait un rôle dans la nouvelle mouture, quelle serait sa réponse? « Je le considérerais sérieusement. »

Par ailleurs, vous pouvez retrouver René Simard dans deux spectacles auxquels il participe, soit Le dîner de cons et La famille Addams, en tournée partout au Québec. L'un comme l'autre est à voir!

D'ailleurs, nous avions croisé René Simard en compagnie de toute sa famille sur le tapis rouge de la comédie musicale La famille Addams. Voyez le portrait de famille ici.