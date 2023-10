La famille Addams : Horriblement divertissant!

C'est dans l'antre de l'Espace St-Denis que petits et grands esprits étaient conviés, ce lundi, à la première médiatique de La famille Addams, comédie musicale mise en scène par René Simard et qui arrive comme un beau cadeau sordide avec la saison froide et l'Halloween. L'ambiance était à la fête ce lundi, alors que plusieurs convives avaient revêtu les mêmes atours fuligineux que ces personnages funestes bien connus créés par Charles Addams, et qui ont vécu plusieurs vies, au petit comme au grand écran.

Comme le soulignait d'entrée de jeu le metteur en scène passionné, nous sommes bien loin ici de La mélodie du bonheur, sa précédente proposition. Certes... Mais peut-être pas tant que cela. Parce que sous ses airs lugubres, La famille Addams cache une grande histoire d'amour. Celle de la jeune Mercredi, qui a trouvé le bonheur auprès d'un homme qui représente tout ce que la famille Addams exècre. Entre l'envie de voir leur fille s'épanouir dans le malheur et leurs idéaux sombres, les membres de ce sinistre clan finiront-ils par accepter les choix anticonformistes de leur aînée? Ainsi, on nous parle tout bonnement de différence et d'acception, deux sujets universels.

Dès la levée du rideau, les aficionados de cet univers se retrouvent en terrain connu, alors que retentissent les notes de la mélodie qui accompagnait la série télévisée et certains films de La famille Addams. Puis, apparaissent sur les planches ces comédiens, finement choisis, qui incarnent Morticia, Gomez, Mercredi, Puglsey (adorable William Bernier!), Oncle Fétide, Lurch, Grand-mère, La Chose et même Cousin Machin, qui crée d'ailleurs tout un émoi avec son look chevelu lors de sa première apparition. Dès lors, l'adhésion est totale, tout y est! Si l'introduction effrénée de ce spectacle n'est pas arrivée à vous convaincre, c'est que vous n'êtes tout simplement pas au bon endroit!

La mise en scène de René Simard surprend par sa richesse, son inventivité et sa grande beauté. On sent que le metteur en scène s'est amusé comme un enfant en élaborant tous ces tableaux, aussi funèbres que poétiques, qui s'enchainent sans temps mort sous nous yeux ébahis. Les chorégraphies, orchestrées par Team White, les décors amovibles et la musique enjolivent l'ambiance sombre.

Dans ce contexte, la distribution épate en étant d'emblée tout ce qu'on espérait. Le casting est parfait! Dans le rôle de Mercredi, on se plait à découvrir Alexandra Sicard, qui n'est pas sans rappeler l'actrice Jenna Ortega qui a donné vie au même personnage récemment sur Netflix. Plus encore, la jeune comédienne a une voix envoûtante. Dans la peau de Morticia et Gomez, Rita Tabbakh et Luc Guérin s'en donnent à coeur joie, offrant des personnages langoureux, sensuels et souvent drôles. Chapeau à eux pour le numéro de tango, tout à fait ensorcelant.

Dans le même registre, le toujours formidable Tommy Joubert nous fait craquer dans la peau de Fétide, un homme qui rêve d'amour en regardant la lune. D'ailleurs, celui-ci bénéficie d'un des plus beaux tableaux de la soirée, une envolée qui marquera les esprits en début de deuxième partie. Tous les autres comédiens de cette distribution éclatante offrent de magnifiques performances.

Seule ombre au tableau : certaines paroles de chansons se sont avérées difficiles à comprendre. Était-ce une question de diction ou de musique trop forte? Qu'à cela ne tienne, c'est sans doute un bémol qui peut être corrigé dans les prochaines représentations.

Comme une toile mouvante sous nos yeux, la comédie musicale La Famille Addams ravira petits et grands, en offrant une incursion lumineuse dans tout ce que cette sombre famille a à offrir. C'est horriblement divertissant!