Qui pourrait participer à Survivor Québec célébrités?

Cette semaine, nous apprenions qu'une édition spéciale célébrités de Survivor Québec serait actuellement en préparation du côté de Noovo et qui, selon les rumeurs, prendrait place après les enregistrements de la cinquième saison soient complétés. Plus de détails ici.

Il va sans dire que l'annonce n'a pas manqué d'attiser la curiosité des téléspectateurs, qui sont, depuis, nombreux à se questionner quant à l'identité des personnalités connues qui accepteraient de relever un tel défi. Si la candidature de Jean-Thomas Jobin nous semble essentielle, lui qui est un fan invétéré de la téléréalité de survie, nous avons sondé les internautes afin d'y dénicher leurs prédictions et hypothèses en vue des participants de cette éventuelle nouvelle aventure télévisuelle.

Parmi les noms cités le plus souvent auprès des téléspectateurs, citons Patrice Godin, Laurent Duvernay-Tardif ou encore Sarah-Jeanne Labrosse. La présence de François Lambert est également souhaitée, lui qui a su développer une certaine expertise dans le domaine des téléréalités. Athlétique et possédant un mental d'acier, on le verrait bien remporter des colliers d'immunité pendant cette saison écourtée!

Par ailleurs, on doit avouer qu'Anaïs Favron ferait une excellente participante, tout comme Martin Vachon, Ludivine Reding et Anik Jean.

Rappelons aussi que cet humoriste avait placé sa candidature pour la 4e saison, donc nous ne serions pas étonnés de le retrouver au Panama l'an prochain.

Autrement, l'annonce de cette potentielle nouvelle édition de Survivor Québec n'a pas manqué d'enflammer les réseaux sociaux, alors que plusieurs se questionnent quant à la pertinence d'une nouvelle émission mettant en vedette des personnalités connues. Il est vrai que, depuis quelques années, les diffuseurs multiplient l'offre en ce sens, au grand déplaisir de certains. Or, si de tels contenus télévisuels atterrissent sur les chaînes, c'est qu'il y a un appétit pour ce genre d'émissions... Un débat qui n'a certainement pas fini de faire jaser!

Rappelons que la cinquième saison de Survivor Québec introduira pour la toute première fois un concept ayant fait fureur dans la version américaine, il y a quelques années. Les détails dans cet article.