Une édition célébrités de Survivor Québec serait en préparation

Le milieu télévisuel québécois est en ébullition ce vendredi, alors que de fortes rumeurs pointent vers la diffusion prochaine d'une version toute spéciale de Survivor Québec, la téléréalité de Noovo qui cartonne depuis quatre ans déjà.

En effet, le journaliste de La Presse Hugo Dumas a affirmé dans son infolettre hebdomadaire que des espions bien informés lui auraient dévoilé qu'un Survivor Québec célébrités serait bel et bien en préparation à l'interne et pourrait voir le jour aussi rapidement que l'an prochain. Il explique :

« Cette version de Survivor Québec avec des vedettes se tournera au Panamá après l’édition régulière du printemps, à la façon d’OD : tentations au soleil qui suit toujours la production régulière d’Occupation double. Par contre, Survivor Québec Célébrités ne durera pas une quarantaine de jours comme une partie traditionnelle de Survivor : le supplice riz-coco durera moins longtemps. Maintenant, qui de notre fabuleux showbiz acceptera de dormir à la belle étoile sur une paillasse de feuilles de palmiers desséchées ? »

Il affirme du même coup que le recrutement serait déjà en cours auprès des artistes d'ici. Évidemment, le concept n'est pas sans rappeler Sortez-moi d'ici, où des personnalités connues devaient affronter divers défis dans la jungle du Panama. En outre, il faut dire que le concept des artistes connus qui participent à des téléréalités semble quelque peu surchargé pour certains, suscitant la grogne sur les réseaux sociaux. Cette édition spéciale de Survivor pourrait-elle inverser la tendance?

On se doute bien que le passage d'Isabelle Gauvin, la saison dernière, elle qui était déjà un visage connu des téléspectateurs, a donné des idées à la production. Maintenant, quelles personnalités pourraient tenter de remporter le titre de dernier survivant? Aussitôt, on pense à Jean-Thomas Jobin, qui a déclaré à de nombreuses reprises dans le passé qu'il rêvait de participer à Survivor. Peut-être est-ce enfin sa chance?

Rappelons qu'une cinquième saison de Survivor Québec a été confirmée par la chaîne et que, cette fois-ci, les choses seront légèrement différentes... Les détails ici.