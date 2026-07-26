Que sont-ils devenus? Les 14 candidats de Star Académie 2003

C'est en 2003 que démarrait sur les ondes de TVA la grande aventure Star Académie. Aussitôt diffusée, le variété musical a connu un succès phénoménal, ralliant des millions de Québécois à chaque épisode. En outre, la toute première mouture était, est et restera assurément iconique pour bon nombre de téléspectateurs. En ce sens, on vous propose un petit voyage dans le temps, 23 ans auparavant, en vous invitant à découvrir ce que sont devenus les 14 académiciens de cette édition mémorable de Star Académie. Marie-Mai Même si elle n'a pas remporté la compétition, Marie-Mai est probablement celle dont le métier aura connu le plus grand essor. En effet, en plus de sa carrière musicale, l'interprète de « Sans cri ni haine » s'est également immiscée dans nos télés, animant notamment depuis 2021 les galas dominicaux de Big Brother Célébrités, en plus d'être à l'affiche de nombreux festivals chaque année.

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Martin Rouette Plusieurs s'en souviendront, Martin n'avait pas été mis en danger tout au long de son parcours à Star Académie, où il avait atteint l'étape des finales. Depuis, le chanteur roule sa bosse dans le milieu, en tant que doubleur et comédien. L'an dernier, il était à l'affiche de la comédie musicale We Will Rock You.

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Maritza Bossé-Pelchat Âgée d'à peine 23 ans au cours de son passage à l'Académie, Maritza a toujours entretenu sa vive passion pour la composition et le chant. En 2024, elle a d'ailleurs sorti la chanson Je ne sais plus rien, sur toutes les plateformes d'écoute. En conjugaison avec ses activités musicales, Maritza s'est beaucoup impliquée dans la cause des jeunes et de la relation d'aide. Formée par ses années comme intervenante au Centre jeunesse de Montréal, chez Tel-Jeunes puis chez Revdec, elle est aujourd'hui intervenante psychosociale auprès de la clinique Allegria, qui vise à offrir des services adaptés aux besoins des personnes vivant dans les contextes d'adoption, de diversité culturelle et de genre.

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François Babin Depuis 2020, François est le chanteur du groupe de musique Atomik Train, qui mélange le rythme des années 80 aux genres heavy rock et hard rock. Le second album de la formation est d'ailleurs en cours d'écriture, et leur plus récent vidéoclip a atteint la première place en Allemagne, en décembre dernier.

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Suzie Villeneuve Ayant vécu dans l'ombre de sa soeur jumelle Annie, Suzie est aujourd'hui plus épanouie que jamais. Elle est actuellement en tournée partout au Québec avec le spectacle C'est quoi ta toune?, aux côtés de Joël Legendre et Renée Wilkin, notamment. Dans ce spectacle interactif, c'est le public qui décide des chansons qui seront interprétées au cours de la soirée, grâce à une plateforme de vote en direct. Lors du lancement du projet, Suzie avait brillé sur le tapis rouge. C'est à voir ici.

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Émily Bégin Depuis sa sortie de l'Académie, en 2003, Émily cumule les projets artistiques. La semaine dernière, nous l'avons vu au coeur du spectacle Humour, chansons et paillettes, qui était présenté à la place des Festivals. Tout l'été, nous pouvons la croiser à Sucré Salé, où elle propose des entrevues dans sa voiture. Nous l'avons aussi aperçue cet hiver à Big Brother Célébrités. Récemment, elle s'est également lancée en affaires... Les détails ici.

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Élyse Robineault L'automne dernier, Élyse a sorti l'album « Holding On », qu'elle a conçu avec son amoureux et musicien Sébastien Savoie. Depuis 2020, elle met également à profit ses compétences de graphiste auprès de l'entreprise de Z Communications.

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Stéphane Mercier Après avoir mis de côté la musique pendant plusieurs années, Stéphane a indiqué dans une récente entrevue que, depuis qu'il a cessé de consommer des stupéfiants, il a repris goût au chant. Pourrions-nous le revoir sur une scène? Chose certaine, aujourd'hui, Stéphane est vendeur automobile au concessionnaire Volkswagen 440.

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Pascal Nguyen Deschênes (Pascal Andy) Suite à son passage à Star Académie, Pascal a mis sa passion pour l'informatique à profit, en fondant FirePress en 2019, une entreprise qui se spécialise dans la création et la gestion de sites web. Il est également analyste d'affaires sénior chez Desjardins depuis quelques années.

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Annie Villeneuve Dès sa première prestation sur la scène du variété dominical, en 2003, le public s'est lié au charisme et à la voix cristalline d'Annie, qui la suit dans tous ses projets musicaux. En parallèle à sa carrière de chanteuse, celle qui lancera cette semaine une nouvelle version de son classique Tomber à l'eau, plus moderne et dance, a également été entendue sur les ondes de Rythme FM à la barre de Rythme au travail.

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Dave Bourgeois Participant à la première saison de Star Académie en 2003, Dave Bourgeois a ensuite lancé son premier album en 2007. Depuis, sa carrière de chanteur a pris son envol, alors qu'il partage le fruit de ses récentes créations ici et là. Il exprime également son côté artistique dans son salon de tatouage sur la rue Notre-Dame à Repentigny. Découvrez ici une photo de sa conjointe.

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Marie-Élaine Thibert Grande finaliste féminine de la première saison du variété, Marie-Élaine Thibert n'a pas abandonné la musique, bien au contraire! Sa voix riche et sa sensibilité unique lui ont permis de se produire sur les plus grandes scènes, devant un public tout aussi, sinon davantage comblé qu'autrefois. Elle est actuellement en tournée à travers la province avec un spectacle rendant hommage à Dalida, intitulé Parlez-moi d'elle.

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Jean-François Bastien Aujourd'hui, Jean-Sébastien concilie sa carrière d'auteur-compositeur-interprète et de directeur artistique à un métier dans la production vidéo. En 2020, il a fondé l'entreprise Check Video, qui vise à offrir aux clients un support de production de contenu vidéo pour la diffusion en ligne, les publicités et les reportages.

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Wilfred LeBouthillier Le grand gagnant de la toute première édition québécoise de Star Académie, Wilfred LeBouthillier, n'a plus rien à prouver. Avec plus de 300 000 albums vendus au cours de sa carrière, Wilfred poursuit sa carrière solo avec le même succès qu'à ses jeunes débuts. Il est également membre du groupe Les gars du Nord, qui a lancé l'an dernier l'album « Les années tranquilles ». Le groupe est actuellement en tournée à travers le Québec.

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