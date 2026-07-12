Que sont-ils devenus? Les 14 candidats de Star Académie 2012

En 2012, les choses étaient radicalement différentes. Rien qu'en télé, un monde complet semble séparer cette époque révolue d'avec aujourd'hui. En 2012, c'était également la toute dernière saison de Star Académie avec Julie Snyder à l'animation des variétés du dimanche, alors que le directeur était nul autre que René Angélil. Sous plusieurs aspects, la cohorte 2012 de la téléréaité musicale est considérée par beaucoup comme étant l'une des plus marquantes, et ce, depuis les débuts de l'édition québécoise, en 2003. Au nombre de 14, les candidats ont évidemment contribué à bâtir la renommée de cette saison épique, avec leur talent et leur personnalité unique. En 14 ans, les choses ont bien changé pour plusieurs d'entre eux, si bien que nous vous présentons un petit tour d'horizon de la carrière respective actuelle de ces académiciens. Jean-Marc Couture Grand gagnant de cette cinquième cuvée, Jean-Marc roule sa bosse dans le milieu depuis sa sortie de l'Académie. Depuis quelques années, il est devenu le guitariste du mythique groupe québécois La Chicane, aux cotés de Boom Desjardins et du bassiste Éric Maheu. Cet été, il figure ainsi au générique de plusieurs événements musicaux d'envergure.

Chargement du contenu social...

Sophie Pelletier Finaliste aux côtés de Jean-Marc Couture, Sophie est désormais enseignante de français au secondaire, depuis l'obtention de son diplôme en 2023. Elle n'a pas délaissé sa passion pour le chant pour autant, elle qui a publié sur les plateformes d'écoute le EP « Vagabonde », contenait trois sublimes chansons.

Chargement du contenu social...

Mélissa Bédard L'eau a coulé sous les ponts pour Mélissa depuis son passage à l'Académie, mais le public ne lui a jamais été aussi fidèle! Ayant d'abord su capter l'intérêt du public avec son impressionnante voix, Mélissa est rapidement devenue une figure marquante du petit écran québécois. Cet automne, nous aurons le bonheur de la retrouver en tant que juge-enquêtrice pour Chanteurs masqués.

Chargement du contenu social...

François Lachance Aujourd'hui âgé de 34 ans, François Lachance frôlait la vingtaine à son arrivée à Star Académie. Entre-temps, François est devenu courtier immobilier et papa de deux enfants. Le 1er mai dernier, l'auteur-compositeur-interprète a également lancé son troisième album solo, intitulé « Après nous ».

Chargement du contenu social...

Olivier Dion Avec ses plus de 285 000 abonnés sur Instagram, Olivier Dion continue de mousser les tendances et de créer du contenu pour ses fidèles fans, qui le suivent depuis 2012. Tout récemment, il a d'ailleurs signé son oeuvre la plus personnelle à ce jour, L'empreinte, un nouvel album de 10 chansons originales.

Chargement du contenu social...

Jason Guerrette L'un des quatre finalistes masculins de Star Académie 2012 a opéré un grand changement dans sa vie depuis sa sortie de la téléréalité! Si la musique occupe encore une place de choix dans sa vie, Jason est devenu en décembre dernier le président du Conseil des arts du Nouveau-Brunswick (artsnb), un poste qui lui permet d'aider les artistes touchés par la dure réalité d'aujourd'hui. En outre, Jason est également entrepreneur au resto La Bonne Assiette, situé à Sainte-Anne-de-Madawaska.

Ouvrir

André-Anne Leclerc Si Andee se fait plus discrète dans les médias, ce n'est pour autant qu'elle ait délaissé la chanson, bien au contraire! Elle lance régulièrement de nouvelles chansons et fait maintenant partie d'un duo avec son mari Kori, The Opera Blue. On peut régulièrement les voir à l'affiche de soirées musicales se tenant aux quatre coins du Québec.

Chargement du contenu social...

Joannie Benoit Aujourd'hui, Joannie sillonne les provinces canadiennes avec sa complice Jocelyne Baribeau au sein du duo Beauséjour. Les deux femmes ont fusionné les racines de l'Est et celles des grands espaces de l'Ouest canadien, remportant notamment le prix Trille Or du groupe country de l'année en 2025 au Gala Country.

Chargement du contenu social...

Sarah-May Vézeau Sarah-May continue d'attiser sa passion pour le chant sur les réseaux sociaux, elle qui partage régulièrement des extraits de chansons populaires. De récentes publications laissent d'ailleurs entendre qu'elle pourrait joindre les rangs de la plateforme Loop Musique en tant que prof de chant. À suivre! Peu de temps après la pandémie, Sarah-May a amorcé un retour aux études en DEP en assistance dentaire, un domaine qu'elle exerce aujourd'hui. Côté personnel, Sarah-May s'est mariée à l'homme de sa vie l'an dernier, tout en élevant en garde partagée son fils Mason.

Chargement du contenu social...

Carole-Anne Gagnon-Lafond Depuis son départ de l'Académie, Carole-Anne parcourt le monde avec la musique, comptant plus de 20 pays à son actif. Après Dubaï, Marrakech, Londres et Gothenburg, elle a fait vibrer les Alpes françaises pendant 7 ans. Elle a également coiffé les rôles de directrice artistique, avant d'être déployée aux quatre coins de l'Europe dans l'événementiel de luxe au sein de l'orchestre Inspiration de Paris.

Ouvrir

Mike Lee Originaire de l'île de La Réunion, Mike Lee, de son vrai nom Mickaël Lavernay, se fait plutôt discret depuis la fin de son aventure à l'Académie. Si celui-ci a proposé quelques projets musicaux au fil des années, il a récemment tenu le rôle de Clopin dans la nouvelle mouture de Notre-Dame-de-Paris.

Chargement du contenu social...

Andréanne A. Malette L'une des deux Andréanne de la cuvée 2012 est devenue un visage important et pertinent de la culture musicale. Avec des succès tels « Fou », « Le reste du temps » ou encore « Ici et ailleurs », elle a su se tailler une place de choix dans le coeur des Québécois.

Ouvrir

Bryan Audet Rapidement, Bryan Audet a su prendre ses aises dans le milieu culturel. Il est ainsi notamment devenu collaborateur à la radio et à la télé. Cet été, nous pouvons à nouveau le voir du côté de Sucré Salé, où il interroge les artistes de l'heure. Il est également le conjoint de Véronique Claveau.

Ouvrir

Simon Morin En plus d'avoir participé à La Voix en 2015, Simon Morin poursuit sa carrière de chanteur aux quatre coins du Québec. Récemment, il est également devenu directeur artistique du tremplin de Degelis.

Chargement du contenu social...