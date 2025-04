Des académiciens de toutes générations réunis pour une occasion spéciale

Mardi soir avait lieu le lancement du neuvième album en carrière de Marie-Élaine Thibert, 11 bis, rue d’Orchampt, à Montréal au Marriott Château Champlain.

Ce nouvel opus est un hommage aux plus belles chansons de Dalida. On peut y entendre notamment « Gigi l'amoroso », « Paroles paroles », « Il venait d'avoir 18 ans » et « J'attendrai ».

Maxime Landry agit à titre de producteur de l'album. Il foulait d'ailleurs le tapis rouge de l'évènement mardi en compagnie d'Annie Blanchard, qui a participé à la troisième saison de Star Académie.

Suzie Villeneuve et Dave Bourgeois, issus de la mouture originale de l'émission, étaient également présents.

Il n'y avait d'ailleurs pas que des vedettes des premières éditions de Star Académie. Léo, Katrine, Albert et Maxim, de la plus récente saison, sont aussi venus encouragés leur consoeur.

Notons que Luc De Larochelière, Geneviève Jodoin, Jeanick Fournier et Dan Daraiche, le fils de Paul Daraiche, faisaient également partie des invités.

Voyez le tapis rouge ci-dessous.

L'album 11 bis, rue d’Orchampt sera disponible le vendredi 2 mai prochain.