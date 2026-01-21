Pourquoi L'effet Lara a pris autant de temps à arriver sur nos écrans?

La première fois que nous avons entendu parler de l'émission L'effet Lara, c'était en avril 2024.

À ce moment-là, la série documentaire n'avait pas encore de titre, mais TVA nous révélait que des personnalités artistiques allaient se rendre en Sicile pour suivre des cours de chant avec Lara Fabian.

Un peu plus tard, les noms de Mélissa Bédard, Nathalie Simard, Alex Nevsky, Eve Côté et Christian Bégin ont été annoncés.

Ceux-ci ont parlé sur toutes les tribunes de l'aspect transformateur et édifiant de l'expérience qu'ils ont vécue en Italie, mais aucune date de sortie n'avait été dévoilée avant la première de Sucré Givré en janvier cette année.

C'est donc finalement dès le 12 avril 2026 que les six épisodes seront présentés à TVA.

En entrevue avec Jean-Philippe Dion, nous lui avons demandé ce qui expliquait que l'émission L'effet Lara était diffusée si longtemps après le tournage.

« C'est la décision de TVA », nous dit-il d'abord.

« Il fallait qu'il trouve la place dans la grille horaire, parce que c'est seulement 6 épisodes », ajoute-t-il. « C'est comme une demi-saison, c'est toujours difficile à placer. On ne voulait pas que ce soit dans une case moins intéressante non plus. Donc là, on va être le dimanche soir. On a été patients. »

Nous ne savons pas encore quelle sera l'heure de diffusion de L'effet Lara, mais on peut s'imaginer que l'émission prendra la place de La voix. Précisons que Révolution sera aussi présentée à TVA au printemps, ce qui s'avère une excellente nouvelle pour nos dimanches soirs la saison prochaine!

