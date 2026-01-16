Accueil
C'est la fin pour Sortez-moi d'ici?

Chose certaine, ça ne sent pas bon.

Sortez-moi d'ici
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Nous nous sommes entretenus avec Jean-Philippe Dion cette semaine et lui avons parlé de Sortez-moi d'ici, qui, selon toute évidence, ne sera pas de retour en mars comme d'habitude.

Le producteur nous confirme que la téléréalité mettant en scène des vedettes québécoises n'aura effectivement pas de 4e saison, du moins, pas maintenant.

« Il n'y a pas de déclenchement pour le moment », indique-t-il.

C'est ça la vie en télé. Il y a des projets qui... On peut pas affirmer que ça ne reviendra jamais parce qu'on ne le sait pas. Tout dépend.

Il ajoute : « Est-ce qu'au prochain budget québécois, ils vont annoncer un crédit d'impôt en téléréalité? Ça nous permettrait de revenir avec un Star Académie et un Sortez-moi d'ici. Tout ça, c'est possible. Ce n'est pas un désaveu. Le show fonctionnait vraiment bien. Guy et Rosalie ont fait un super travail pour la dernière saison. C'est la conjoncture actuelle où il y a moins de cases en télé qui sont ouvertes pour de nouveaux projets. »

On se rappellera que la téléréalité Ma mère, ton père, aussi produite par Déferlantes, a subi le même sort. Jean-Philippe nous en avait glissé un mot ici.

Les téléspectateurs pourront se rabattre, entre autres, sur La voix qui revient ce dimanche. D'ailleurs, déjà, l'émission crée des remous. Lisez le tout ici.

