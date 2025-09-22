Pierre-Yves Roy-Desmarais vole la vedette à En direct de l'univers

Ce samedi, l'équipe d'En direct de l'univers et l'animatrice France Beaudoin recevaient l'athlète Marie-Philip Poulin, ce qui a donné lieu à un moment musical formidable.

C'est dans ce contexte qu'une invitée en a profité pour faire une belle annonce.

Découvrez le prochain invité de l'émission ici.

Parmi les nombreux artistes qui ont défilé sur la scène, impossible de passer sous silence la performance de Patrice Bélanger et Pierre-Yves Roy-Desmarais, qui nous en ont mis plein la vue et les oreilles.

Le premier a lancé le bal avec son interprétation du succès « Passe-moé la puck » des Colocs, faisant une fois de plus la démonstration que rien ne l'arrête, même pas un débit ultra rapide.

Pierre-Yves Roy-Desmarais suivait avec la chanson « I'm Just a Kid » de Simple Plan, qu'il a livrée avec sa voix unique. Ce sont toutefois ses mimiques qui ont rendu ce numéro particulièrement hilarant. Soyons honnêtes, Pierre-Yves n'a pas à faire grand-chose pour nous faire rire. Juste en existant, cet homme est hilarant! Sa performance burlesque, aussi réussie qu'accrocheuse, figure parmi les meilleurs moments de la soirée. On en aurait pris plus!

En ce sens, celui-ci a offert un deuxième tour de piste en fin d'émission, sur la chanson « To be With You » popularisée par Mr. Big, un moment qui n'a pas manqué de nous faire éclater de rire une nouvelle fois. Autant sa voix était juste et puissante, autant son interprétation était irrésistiblement cocasse. Preuve à l'appui, Patrice Bélanger à ses côtés ne cessait de rire.

Nous le remercions pour ce moment de détente nécessaire, en espérant le revoir très bientôt!

En ce sens, celui-ci fera de nouveau partie de distribution formidable du Bye Bye 2025.

Il a aussi commencé les rodages de son nouveau spectacle, Une année en un an, qui prendra bientôt d'assaut toutes les régions du Québec. Nous sommes impatients de découvrir cette nouvelle proposition!