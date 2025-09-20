Élyse Marquis annonce une grande primeur à En direct de l'univers

Après une journée aux allures automnales, l'équipe d'En direct de l'univers a réchauffé nos coeurs avec une édition particulièrement festive et rassembleuse. Ce samedi soir, c'était ainsi au tour de la joueuse canadienne de hockey Marie-Philip Poulin de nous faire découvrir son univers musical, nous offrant une véritable fête familiale dans nos télés.

Après un numéro d'ouverture particulièrement épique et énergique, France Beaudoin réservait un numéro fort émouvant à l'invitée de la soirée. En effet, pour souligner les deux buts de Marie-Philip aux Jeux olympiques de Vancouver, en 2010, Annie Villeneuve s'est présentée sur la scène, micro à la main, et a offert une prestation à couper le souffle de la chanson de Céline Dion « The Power of The Dream ». Ce choix de chanson n'est pas anodin, puisqu'il s'agit de la chanson-thème des Olympiques de 1996, qui a ensuite été reprise pour les jeux hivernaux.

Puis, rejointe par les collègues de Marie-Philip, Kim St-Pierre, Charline Labonté et Caroline Ouelette, Annie a lancé l'hymne des Jeux de Vancouver, « I Believe ». Avec en arrière-plan de saisissantes images tirées de la victoire de Marie-Philip, ce moment émouvant a beaucoup plu aux téléspectateurs, qui se sont rappelé cet instant de fierté nationale, en s'exprimant en grand nombre :

Voyez une photo en bas de cet article.

La plus grande surprise de la soirée est toutefois survenue à la toute fin de l'épisode. En effet, à quelques secondes du générique, France Beaudoin a braqué les projecteurs sur Élyse Marquis, présente sur le plateau, qui avait une primeur à annoncer. Celle-ci s'est exclamée : « Les Chefs reviennent! »

C'est donc officiel, la compétition culinaire de Radio-Canada reviendra pour une 15e saison le printemps prochain, toujours avec Élyse Marquis à l'animation. Quelle belle nouvelle, qui survient à un moment plutôt inattendu, avouons-le! Pour l'heure, nous ne savons toutefois pas si les juges des précédentes éditions seront de retour aux Chefs. Le processus d'inscription pour la nouvelle saison devrait d'ailleurs être lancé sous peu.

En direct de l'univers est diffusé le samedi à 19 h, sur ICI Télé.