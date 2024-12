Pierre Hébert anime une semaine spéciale des fêtes à ne pas manquer

Alors que l'horaire télé est d'une tristesse infinie en ce temps des Fêtes, voilà que Pierre Hébert arrive avec quatre émissions spéciales qui ajouteront un peu de piquant à cette semaine de festivités.

En effet, ICI Télé présentera pour la première fois une semaine spéciale des Fêtes de Question de jugement.

Qui des quatre personnalités invitées risquez-vous le plus de croiser au centre commercial le 23 décembre à 20 h 55? Qui oublie systématiquement la dinde au four et commande de la pizza pour le réveillon? Qui arrange la pige pour tirer son propre nom pour ne pas avoir à acheter de cadeaux? Voilà certains préjugés avec lesquels nous nous amuserons lors de cette semaine spéciale.

Voici les invités du lundi et mardi :

Voici les invités du mercredi et jeudi :

C'est à ne pas manquer du 23 au 26 décembre à 18 h 30 sur les ondes d'ICI Télé.