Qui des quatre personnalités invitées risquez-vous le plus de croiser au centre commercial le 23 décembre à 20 h 55? Qui oublie systématiquement la dinde au four et commande de la pizza pour le réveillon? Qui arrange la pige pour tirer son propre nom pour ne pas avoir à acheter de cadeaux? Voilà certains préjugés avec lesquels nous nous amusons lors de cette semaine spéciale des Fêtes de Question de jugement animée par Pierre Hébert, en compagnie d'Antoine Vézina, Matthieu Pepper, Christine Beaulieu, Hélène Bourgeois Leclerc et plusieurs autres