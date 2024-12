Phil Roy est gentil, mais dangereusement efficace à l'animation du Gala Québec Cinéma

Dimanche soir était diffusée la 26e édition du Gala Québec Cinéma sur les ondes de Noovo.

Phil Roy a remplacé Jay Du Temple, qui avait réussi à donner tout un coup de lustre à la cérémonie l'an dernier. La tâche du vaillant successeur était donc d'autant plus grande, considérant le travail impeccable de revalorisation de son prédécesseur en 2023.

D'emblée, l'humoriste est arrivé à dérider les membres de l'industrie du cinéma (considéré comme le public le plus sévère de la colonie artistique) grâce à un monologue d'ouverture qui faisait, notamment, l'éloge de la lubricité de Simple comme Sylvain en plus d'évoquer les nombreux services désormais offerts dans les salles de cinéma - « La game a changé mon Rem », lançait-il, familier, à Rémy Girard.

Un autre numéro charmant de Phil Roy était dédié aux différentes professions citées au générique de certains films en 2024, dont le métier de « conforme » et celui d'« installateur de moquette et linoléum ». D'ailleurs, ce sont ces artisans essentiels qui sont venus remettre le prix du meilleur premier film sur la scène. Ils ont reçu un accueil plus que généreux de la part de l'industrie.

En plus d'avoir joué d'un humour gentil, mais efficace tout au long de la soirée, l'animateur s'est aussi montré attendrissant lorsqu'est venu le temps de remettre le prix hommage à Denis Villeneuve. Il a bafoué, s'est avoué très gêné de rencontrer le grand cinéaste, puis à lancer : « heille, v'la ton hommage, je m'excuse, c'est super plate », en riant timidement. Impossible de faire plus authentique!

Autre moment marquant de cette soirée : Marc Labrèche qui donne une conférence sur le métier d'acteur. L'inimitable saltimbanque de Je viens vers toi a une fois de plus frappé dans le mile, écorchant au passage certains de ses collègues comédiens, dont Roy Dupuis et Véronique Cloutier.

Un art précieux qui a ensuite été perfectionné pendant un peu plus de 2000 ans afin que Véronique Cloutier puisse incarner Véronique Cloutier dans Le cyclone de Noël - Marc Labrèche

On peut dire que Noovo a relevé le défi de faire du Gala Québec Cinéma un rendez-vous rassembleur pour une deuxième année consécutive. Espérons que Phil Roy sera de retour l'an prochain.

