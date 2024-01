On saura enfin qui se cache derrière l'abandon du bébé dans Sorcières

Si l'envolée du téléroman Sorcières s'est faite trop lentement aux yeux de nombre de téléspectateurs, au courant des derniers épisodes, le public se sent de plus en plus investi dans la trame des multiples personnages qui forment la carte complexe de l'histoire de Sainte-Piété. Si vous êtes encore confus, la production a créé un visuel qui illustre bien les personnages. Trouvez-le ci-bas. Les auteurs de la série nous disaient d'ailleurs qu'« il fallait prendre le temps d'installer ces liens-là, parce que Sorcières, ce n'est pas pour rien que ça a ce rythme, parce que c'est une constellation de personnages qui a beaucoup plus de ramifications qu'on ne le pense ». Ils nous promettaient aussi « des revirements assez majeurs », pour la suite de la saison, dans ce précédent article .

La dernière critique fréquente abordée par l'audience concerne surtout l'histoire du bébé. « Je commence à trouver ça long avant d’avoir le dénouement… Depuis septembre que le bébé est trouvé et on n'en sait pas plus… Ça piétine quant à moi », peut-on lire sur les médias sociaux.

À cela, les auteurs Marie-Josée Ouellet et Germain Larochelle nous offrent une réponse. Ce dernier commente : « À partir de là où on est, jusqu’à la fin de la saison, il y a une mini accalmie qui se crée quant à l’enquête du bébé, mais tout ça, c’est pour mieux repartir plus tard. Il va y avoir de grosses révélations par rapport à l’enquête. Et ,vers la fin de la saison un, il va définitivement avoir des réponses plus claires. Le téléspectateur va avoir des réponses, il va comprendre un peu plus ce qui s’est passé. Cette révélation-là va amener de nouveaux secrets. Il va tout de même rester des mystères pour l’an deux. »

Marie-Josée explique que l'orphelin devient un personnage en soi, et qu'il continue d’être au cœur de l’intrigue. Son collègue insiste sur le fait que même si « il n'y a plus 25 scènes de l’épisode où l'on focus sur l’enquête, le bébé reste un personnage à part entière, il est chez Julien et Stacy. On va toujours le voir et il va se passer des affaires par rapport à lui… ».

Rappelons que des révélations sur Joanne auront lieu, à travers des visites dans le passé et ses enquêtes sur son père, puis celle d'Alain Leclerc. « Il va y avoir de nouveaux trucs qui vont se révéler à nous et d'autres morceaux du puzzle vont se placer. ». Découvrez ce qu'il faut savoir sur le personnage de l'aînée cette saison.

À notre avis, rien de mieux que de porter notre attention ailleurs pour soudainement faire des liens... Et creuser de nouvelles pistes! Nous sommes persuadés que la série portera ses fruits et que ceux qui trouvaient d'abord l'intrigue trop vaste s’attacheront à cet univers énigmatique.

Pour voir Céline Bonnier, Marie-Joanne Boucher, Noémie O'Farrell, Stéphane Gagnon, Patrick Drolet et les autres comédiens de talent en action dans cette distribution, rendez-vous les lundis à 20 h sur TVA, ou sur TVA + en rattrapage.

