On peut enfin vous révéler quand débutera la 3e saison de STAT

Nous pouvons enfin vous révéler aujourd'hui la date officielle du début de la troisième saison de STAT.

Nous découvrirons enfin ce qu'Emmanuelle a l'intention de faire face aux révélations de Jacob, comment Isabelle réagira en apprenant qu'elle a un cancer agressif et ce qui attend le personnage Patrick Labbé, poursuivi par des malfrats, dès le 9 septembre prochain à 19 h.

Comme nous avons récemment croisé Fabienne Larouche sur le plateau de Dumas, nous en avons profité pour lui demander de qualifier - en deux petits mots - le début de saison de cette nouvelle mouture de STAT. Celle-ci nous a alors dit : « émouvant » et « surprenant » . Voyez ici ce que nous confiait récemment la comédienne Geneviève Schmidt.

Il faut dire que la productrice ne tarit pas d'éloges pour l'autrice Marie-Andrée Labbé.

« Elle est brillante. Elle est talentueuse. Elle est fine. Elle est travaillante. Elle me surprend. Elle me fait rire. Elle m'émeut », insiste-t-elle, impressionnée par son poulain. « Elle n'est pas médecin là! Moi, j'en ai écrit deux dans ce domaine-là [Urgence et Trauma], je sais ce que c'est. Mais, une quotidienne?! Regarde; elle a mon respect! »

En plus d'être productrice, Fabienne Larouche joue le rôle de script-éditrice auprès de Marie-Andrée - et de Luc Dionne aussi ,d'ailleurs (pour Dumas). « C'est une autre pression. J'aime bien ça accompagner les auteurs », nous confiait-elle.

STAT sera de retour à l'automne 2024 dans sa case horaire du lundi au jeudi à 19 h dès le 9 septembre sur les ondes d'ICI Télé.

