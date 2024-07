Geneviève Schmidt nous révèle en primeur ses impression sur les nouveaux épisodes de STAT

De passage à Québec pour faire la promotion de Nos Belles-soeurs, la comédienne Geneviève Schmidt a bien voulu nous donner ses impressions sur les nouveaux épisodes de STAT, que nous pourrons voir cet automne sur les ondes de Radio-Canada.

Alors que les tournages reprendront le 22 juillet prochain, la comédienne venait de recevoir, la veille, les textes des quatre premiers épisodes de la troisième saison. Elle les avait lus juste avant de nous rencontrer.

« Veux-tu un secret? », nous lance la comédienne, mystérieuse. « Je viens de lire les quatre premiers épisodes dans l'autobus. Je les ai reçus hier. »

Ça va être extraordinaire. Dès le premier épisode, je sais que le public va adhérer. Ils vont retrouver notre STAT, notre énergie STAT.

Est-elle prête à jouer une partition plus corsée, alors son personnage est dorénavant atteint d'un cancer du sein, comme on l'apprenait dans le dernier épisode?

Elle nous dit : « Marie-Andrée Labbé, c'est une autrice qui est tellement intelligente. Elle sait où elle va. Je ne veux pas lui poser trop de questions. Je veux même être surprise par ses choix qu'elle fait pour nos personnages. J'en sais un peu. Je pense que les gens vont nous suivre là-dedans. »

Évidemment, fidèle à l'omerta qui règne sur ce plateau, elle ne pouvait nous révéler de détails sur l'intrigue qui nous attend. Elle a toutefois accepté de nous donner ses impressions sur le premier épisode de la troisième saison.

« Le premier épisode, c'est à l'image de STAT, on ne sait pas ce qui arrive. C'est percutant. On pense aller à droite, on va aller à gauche. On ne sait pas si c'est un mois plus tard, si c'est cinq ans plus tard, la saison 3. On ne sait pas si c'est deux minutes avant la fin de la saison 2. »

J'ai hâte que vous voyiez ça.

La comédienne nous explique en outre avoir pris du repos pour revenir en forme à la quotidienne en septembre. « Entre STAT 2 et STAT 3, j'e n'ai pas fait de projet, contrairement à l'année dernière. J'ai pris un peu de vacances. Je suis allée skier. Je suis allée en Italie. »

Nous lui souhaitons, ainsi qu'à toute l'équipe de STAT, une formidable rentrée. Nous avons très hâte de voir ce qu'ils nous réservent.

