Nous en savons plus sur la nouvelle série des auteurs des Bracelets rouges

Dans le cadre du lancement de la deuxième saison de la série Mr Big, dans laquelle elle tient un rôle plus substantiel, nous avons pu nous entretenir avec la comédienne et autrice Stéphanie Perreault, qui nous a donné avec son conjoint Michel Brouillette la formidable série Les bracelets rouges. Depuis la fin de ce projet coup de coeur en 2024, les téléspectateurs espèrent une nouvelle fiction de la part de ce talentueux duo.

En janvier dernier, illico+ confirmait qu'un nouveau projet de Stéphanie Perreault et Michel Brouillette verrait le jour sur ses ondes prochainement. Dans Un an plus tard, vous assisterez à une enquête haletante, dans laquelle un père tente de retrouver sa fille, Chloé, disparue à l'âge de trois ans. Chaque épisode se déroulera un an plus tard que le précédent, un format original encore jamais exploité au Québec. Showbizz.net en a discuté avec l'autrice.

« Visiblement, Michel et moi, on aime écrire sur nos peurs en tant que parents », lance d'emblée l'autrice. « On est comme dans cette ère-là. Les bracelets rouges, c'était la maladie chez les enfants. On se disait toujours à quel point ça devait être épouvantable. Un an plus tard, c'est la disparition d'un enfant. Le papa, il est enquêteur. »

Elle explique : « Malgré toutes les années d'enquête qu'il a derrière la cravate, il n'arrive pas à retrouver sa fille. Ce n'est pas un show policier pour nous. C'est vraiment l'histoire de deux parents prêts à tout pour retrouver leur enfant. Ce qui nous intéressait, c'est la longue run. Souvent, on voit des shows d'enlèvement, puis c'est dans les premiers 48 heures, 72 heures, qu'ils sont vraiment sur l'adrénaline. Mais on se disait, qu'est-ce qui arrive quand ça fait six ans et qu'on ne l'a pas trouvée la petite? C'est sûr qu'on a été inspirés beaucoup par l'histoire de la petite Maddie McCann, qui n'a jamais été retrouvée, ou près de nous, Cédrika Provencher. On a quand même été marqués par ces billboards-là, qui ont traversé les années. »

Elle poursuit : « C'est la pire peur au monde. Chaque jour que tu laisses ton enfant, tu veux qu'il te revienne, complet et en santé. C'est sûr que tout au long de l'écriture, ç'a été vraiment difficile, parce qu'on se dit, "mon Dieu", mais en même temps, c'est vraiment moteur. Je pense que ça va être vraiment intéressant de voir les personnages qui vieillissent d'une année à l'autre, l'enquête qui progresse ou ne progresse pas, et à l'usure, qu'est-ce que ça fait sur le corps, qu'est-ce que ça fait sur toi en tant que personne. »

Je pense que ça va être un show vraiment différent, qu'on n'a pas eu encore, même si le thème de l'enlèvement a déjà été abordé.

La distribution n'a pas encore été annoncée, le processus de casting étant toujours en cours, mais devrait l'être très prochainement, puisque l'équipe doit commencer les tournages en mai. C'est le réalisateur Thomas Soto (Doute raisonnable, Six degrés) qui sera derrière la caméra pour l'occasion.

On pense que ça va être rythmé, ça va être prenant. On va avoir envie de retrouver cette petite-là avec les parents, même si, oui, il va falloir nos mouchoirs, parce que c'est terrible.

Avez-vous aussi hâte que nous de découvrir ce projet de fiction singulier?

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