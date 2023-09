Six degrés

Léon a 16 ans. Il est un ado ordinaire comme tant d’autres, si ce n’est qu’il ne va pas à l’école puisque sa mère lui enseigne à la maison. Et qu’il est presque aveugle. Lorsque sa mère décède subitement, Léon se retrouve parachuté chez son père biologique qu’il ne connaît pas. Ce dernier a fait sa vie auprès d’une autre femme. Ceux-ci habitent, avec leurs quatre enfants, à Montréal, loin de la campagne et de la tranquillité qu’a connue Léon à ce jour. En plus de réussir à faire le deuil de sa mère – ce qui ne sera pas facile puisqu’il apprendra que celle-ci lui avait caché bien des choses! – Léon doit s’intégrer au clan Fournier-Espinoza et apprendre à vivre avec ses nouveaux demi frères et sœurs dont Ricardo, qui se sentira menacé par l’arrivée de Léon, et Bélinda, qui sera inspirée par son «je-m'en-foutisme». Il devra aussi s’adapter à son nouvel environnement plein de défis et de nouvelles expériences. Il entre à l’école secondaire pour la première fois de sa vie, guidé par la très intense Doris Boulerice, une première de classe qui souhaite tellement l’aider qu’elle l’agace plus qu’autre chose! C’est là qu’il fait la connaissance de Florence, une jeune fille atteinte de Fibrose kystique. Elle l’invite donc à partager le local des «Zandicapés» et rapidement, une grande complicité naît entre eux. Alors que Léon utilise l’image «regarder par le trou d’une paille» pour décrire sa vision qui se limite à six petits degrés, Florence, elle, a l’impression de respirer par le trou d’une paille…