Notre top 3 des rôles à la télé les plus marquants d'Anne Dorval

Depuis sa toute première expérience en tant que comédienne au théâtre, en 1985, dans la pièce de l'Aurore, l'enfant martyr, Anne Dorval est apparue au générique d'une foule de productions toutes plus populaires et appréciées les unes que les autres, tant au cinéma que sur les planches des plus grandes scènes du Québec.
La télé n'est d'ailleurs pas en reste, elle qui a permis à la comédienne de se faire connaître du plus grand nombre, dans des rôles qui sont, encore à ce jour, bien gravés dans l'imaginaire collectif. Voici donc les rôles d'Anne Dorval à la télé qui nous ont marqué davantage, et qui ont contribué à cimenter son statut dans notre culture.
Lola dans Chambres en ville
Si Anne Dorval a bel et bien joué dans une foule de téléromans, c'est sans contredit dans Chambres en ville, avec son rôle de Lola, qu'elle obtient la gloire. Nommée aux Gémeaux à de nombreuses reprises pour la pertinence de son jeu, Anne incarnait une jeune femme pétillante, allumée et émotive, et formait un couple avec Francis Reddy, qui incarnait le tumultueux Pete.
Diffusé entre 1989 et 1996, la série a permis à Anne de lancer sa carrière et d'obtenir du public la reconnaissance qu'elle profite aujourd'hui. Au Bye Bye 2023, un sketch issu de l'univers de la série a même été présenté, signe que la série occupe encore aujourd'hui une place de choix dans le coeur des téléspectateurs.
Criquette et Ashley dans Le coeur a ses raisons
Les deux soeurs jumelles les plus loufoques du petit écran québécois ont tout cassé lors de la diffusion du Coeur à ses raisons, sur les ondes de TVA. Cette série humoristique signée Marc Brunet est régulièrement citée comme étant l'une des plus grandioses.
Au fil des trois saisons qu'aura duré l'émission, Anne Dorval y aura été tout simplement magistrale, offrant à chaque épisode des citations mémorables et hystériques, telles que « L’amour est une drogue à laquelle je ne peux succomber » ou encore « Ma beauté est un cadeau que j’offre au monde bénévolement. »
Si le coeur a ses raisons que la raison ignore, le jeu d'Anne dans cette série ne peut être ignoré quant au succès de cette parodie des téléromans!
Nathalie Rivard dans Les Parent
Pendant 8 saisons, sur les ondes de Radio-Canada, les Québécois découvraient la famille nucléaire la plus unie du petit écran , les Parent. Dans cette fratrie unie malgré les défis, on y suivait les deux parents, campés par Daniel Brière et Anne Dorval, eux qui devaient élever leurs trois fistons.
Anne nous a beaucoup ému dans la série, en incarnant une maman sensible et forte à la fois, qui n'avait pas peur de dire ce qu'elle pense, avec amour. La fin de la série, diffusée en 2016 et qui voyait la famille vendre leur maison, nous avait d'ailleurs tiré plusieurs larmes.
Au fil des ans, Anne Dorval nous aura offert plusieurs performances mémorables à la télé, dans des rôles que nous ne sommes pas prêts d'oublier! En ce sens, nous sommes plus qu'impatients à l'idée de découvrir les nouveaux défis qui seront proposés à la prolifique comédienne!