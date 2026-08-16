Notre top 3 des rôles à la télé les plus marquants d'Anne Dorval

Depuis sa toute première expérience en tant que comédienne au théâtre, en 1985, dans la pièce de l'Aurore, l'enfant martyr, Anne Dorval est apparue au générique d'une foule de productions toutes plus populaires et appréciées les unes que les autres, tant au cinéma que sur les planches des plus grandes scènes du Québec.

La télé n'est d'ailleurs pas en reste, elle qui a permis à la comédienne de se faire connaître du plus grand nombre, dans des rôles qui sont, encore à ce jour, bien gravés dans l'imaginaire collectif. Voici donc les rôles d'Anne Dorval à la télé qui nous ont marqué davantage, et qui ont contribué à cimenter son statut dans notre culture.

Lola dans Chambres en ville

Si Anne Dorval a bel et bien joué dans une foule de téléromans, c'est sans contredit dans Chambres en ville, avec son rôle de Lola, qu'elle obtient la gloire. Nommée aux Gémeaux à de nombreuses reprises pour la pertinence de son jeu, Anne incarnait une jeune femme pétillante, allumée et émotive, et formait un couple avec Francis Reddy, qui incarnait le tumultueux Pete.

Diffusé entre 1989 et 1996, la série a permis à Anne de lancer sa carrière et d'obtenir du public la reconnaissance qu'elle profite aujourd'hui. Au Bye Bye 2023, un sketch issu de l'univers de la série a même été présenté, signe que la série occupe encore aujourd'hui une place de choix dans le coeur des téléspectateurs.