Normand D'amour constate la popularité de STAT lors d'une sortie en amoureux

Nous avons récemment rencontré le comédien Normand D'amour, qui prête ses traits au docteur Pascal St-Cyr dans la quotidienne STAT, un personnage enfiévré pour qui les téléspectateurs se sont pris d'affection.

Certes, le comédien n'en est pas à ses premières armes à la télévision, lui qui roule sa bosse devant les caméras depuis près de 40 ans. Pourtant, celui-ci nous a confié ne jamais avoir joué dans un projet qui suscite autant d'attention de la part du grand public.

Comme c'était le cas pour la distribution de District 31, les comédiennes et comédiens de STAT sont particulièrement populaires auprès des téléspectatrices et téléspectateurs. D'ailleurs, les cotes d'écoute avoisinaient chaque soir 1,6 million pour la quotidienne.

Normand D'amour nous a raconté une anecdote qui témoigne bien de la popularité de la série et de son personnage.

« Je suis allé au casino l'autre soir. On voulait aller voir le spectacle C'est si bon!, on voulait aller danser un peu de ballroom. Après ça, j'ai décidé d'aller au bar du casino. Tu sais, j'étais connu avant, c'est bon, je suis toujours fin. Mais là là... les photos, les ci, les ça. C'est presque trop. »

On peut comprendre les adeptes de vouloir une photo avec l'interprète du docteur St-Cyr, mais on peut aussi comprendre le comédien de vouloir un peu plus d'intimité lors d'une sortie en amoureux.

On pourra retrouver tous les artistes de STAT cet automne. Normand D'Amour nous disait ceci à ce sujet, lui qui aura un automne plus que chargé. Voici quand les tournages de STAT reprendront.

Notons que Normand D'amour est actuellement en tournée pour la pièce de théâtre culte Le dîner de cons, dans laquelle il partage d'ailleurs la vedette avec sa conjointe.