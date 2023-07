Un automne plus que chargé en vue pour Normand D'Amour

Normand D'amour est actuellement en tournée avec la pièce culte Le dîner de cons. Rencontré dans ce contexte, le sympathique comédien a évoqué l'automne très occupé qui s'annonce pour lui.

En effet, celui-ci sera bientôt de retour sur le plateau de la quotidienne STAT, projet qui est déjà prenant pour tous les comédiens de la distribution principale.

À cela, il combinera la tournée de la pièce qui se poursuit jusqu'à la fin octobre 2024, un horaire qui pourrait faire peur à bien des gens, mais pas lui!

« Je vais travailler comme un cri**e de fou », lance d'emblée le comédien. « Je vais travailler lundi, mardi, mercredi et jeudi sur STAT, à partir du 24 juillet. Après ça, je joue le soir, jeudi, vendredi, deux fois samedi et deux fois dimanche. »

« Je ne suis pas normal », poursuit-il. « Premièrement, j'aime ce que je fais. Deuxièmement, j'ai demandé qu'on me fasse des massages entre les deux shows du samedi et du dimanche. Je l'ai demandé. Je fais aussi des siestes pendant STAT et pendant mes journées. »

« Je fais attention à ma santé. Je suis en forme. Je ne suis pas fatigué », ajoute-t-il, rassurant.

Lorsqu'on s'inquiète du moment où il pourra apprendre ses textes de STAT dans cet horaire chargé, le comédien évoque sa mémoire phénoménale, qui fait l'envie de bien des collègues acteurs et actrices apparemment.

« J'apprends mes textes la veille pour le matin et mes scènes d'après-midi, je les apprends dans mon heure de dîner. Je suis une machine. Plusieurs acteurs m'en veulent... »

Nous avons très hâte de le retrouver dans la peau du fougueux Pascal St-Cyr.

Celui-ci évoquait d'ailleurs la prochaine saison de STAT ici.

Notons que dans Le dîner de cons, Normand D'Amour partage la scène avec sa conjointe. Voyez une photo ici.