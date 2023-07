Voici quand débuteront les tournages de la deuxième saison de STAT

Dans le cadre d'une entrevue réalisée avec le sympathique comédien Normand D'Amour, celui-ci nous confirme que les tournages de la deuxième saison de STAT reprendront le 24 juillet prochain.

L'interprète du fougueux Pascal St-Cyr nous indique ne pas avoir reçu encore les textes pour cette suite très attendue.

Celui-ci sera donc en tournage du lundi au jeudi pour STAT, en plus de poursuivre la tournée pour la pièce Le diner de cons jusqu'en 2024. On peut certainement parler d'un automne chargé pour le comédien!

Normand D'Amour explique que l'intrigue de STAT reprendra deux à trois semaines après les événements présentés dans la finale de la première saison.

« Marie-Andrée Labbé est tellement géniale, je lui fais confiance », lance-t-il à propos de la suite.

Celui-ci s'étonne d'ailleurs de la popularité de la quotidienne, qui ne se dément pas : « 1,6 million de personnes chaque soir, ça marche, ça n'a pas de bon sens! »

Quand on lui demande s'il pense que son personnage va être moins en colère dans la suite, le comédien répond : « Ben oui mais cri**, es*i, il a un hôpital à gérer et ça va mal! », ce qui n'a pas manqué de nous faire crouler de rire. « Mais il faut dire qu'il est fin avec ses patients et il a de belles petites douceurs pour sa soeur », ajoute-t-il.

Nous avons très hâte de le retrouver, ainsi que toute la distribution de STAT, cet automne. Découvrez ici quand recommencent vos deux quotidiennes préférées.

Rappelons que la finale nous a offert quelques réponses, sans toutefois tout dévoiler à propos de l'implication du personnage de Jacob Faubert dans le décès du conjoint d'Emmanuelle St-Cyr. Voici ce que nous disait le comédien Lou-Pascal Tremblay à ce sujet, quelques jours après la diffusion de la finale.

Notons que Normand D'amour partage la vedette avec sa conjointe dans la pièce Le dîner de cons. Photo et détails sont ici.