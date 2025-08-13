Mia Tinayre de Star Académie pose sur un tapis rouge et est très élégante

C'est ce mardi 12 août qu'avait lieu la première médiatique de la comédie musicale Chicago, au Québec, au Théâtre Capitole.

Pour l'occasion, plusieurs personnalités connues se sont déplacées pour assister au spectacle, en prenant d'abord la pose sur le tapis rouge. C'est notamment le cas des artistes de la production, dont Véronic DiCaire, Mélissa Bédard, Bryan Audet et Yoherlandy de Révolution. Parmi les autres visages connus qu'on a pu voir défiler figurent aussi Mia Tinayre, la grande gagnante de la cuvée 2025 de Star Académie. Toute de noir vêtue, celle-ci était particulièrement élégante, elle qui était bien accompagnée par deux autres académiciens de la saison, Yoann Guay et Albert Asselin, lui aussi finaliste.

Vous pouvez voir une photo ci-dessous.

À n'en guère douter, il s'agit d'un été fort occupé pour la jeune Mia qui, à peine remise de sa victoire de Star Académie en avril dernier, compose tout l'été avec des sorties médiatiques un peu partout au Québec. On a d'ailleurs pu la voir récemment sur le plateau du talk-show estival Bonsoir bonsoir!, où elle avait confié avoir vécu des moments difficiles à sa sortie de l'Académie. C'est à lire ici.

De plus, Mia et les autres académiciens de la précédente saison du télé-crochet sont en pleine tournée des festivals cet été, alors qu'ils ont d'ores et déjà effectué deux représentations. La dernière sera présentée ce vendredi 15 août, à l'International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu. On peut à nouveau s'attendre à des prestations vocales et scéniques grandioses, comme ce fut le cas lors de la première.

La comédie musicale Chicago est présentée au Théâtre Capitole jusqu'au 31 août, avant que la troupe ne se déplace à Gatineau, pour la suite de la tournée, qui prendra fin en septembre prochain. On vous invite à découvrir dans cet article ce que nous avons pensé de cette production signée Juste pour rire.