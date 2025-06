La comédie musicale Chicago est lancée à Montréal : C'est vraiment ça le jazz!

Ce jeudi soir, en présence de tout le gratin québécois, était présentée la première médiatique de l'adaptation québécoise de la comédie musicale culte Chicago. La soirée était idéale pour taper du pied et chantonner les airs bien connus de la 2e pièce la plus jouée de l'histoire de Broadway, créée par John Kander, Fred Ebb et Bob Fosse.

En ce sens, la production québécoise, chapeautée par Juste pour rire, peut se targuer d'avoir reçu la licence A de Broadway, une certification qui lui octroie le droit de produire le spectacle tel qu'il a été imaginé pour Broadway. Un gage de qualité qui s'est effectivement matérialisé sur scène en ce soir de première, devant une foule survoltée et généreuse.

Le spectacle Chicago nous ramène dans les années 20, dans la Ville des vents, où la petite et la grande criminalité se côtoient au quotidien. On y fait la rencontre de Roxie Hart, une jeune artiste de cabaret, qui a commis l'irréparable en assassinant son amant dans un geste passionnel. Envoyée derrière les verrous, elle fera la rencontre de son idole, la chanteuse de jazz Velma Kelly, qui y purge aussi une sentence pour meurtre, de même que Mama Morton, la profiteuse directrice de la prison. En compagnie du rusé avocat Billy Flynn, la criminelle de l'heure tentera d'obtenir la célébrité autant que l'absolution.

C'est dans des décors minimalistes qu'évoluent les personnages de Chicago, muent par une irrépressible envie de chanter et danser. La scène fait la belle part aux musiciens, qui trônent sur une estrade centrale, sous la direction du chef d'orchestre David Terriault. Benoît Landry assure quant à lui la mise en scène, fidèle à ses origines sur Broadway. Et quelle mise en scène! Les danseurs autant que les interprètes y brillent, dans des chorégraphies sulfureuses où se marient le charleston, le foxtrot, la danse contemporaine et d'autres styles de danse. Chaque numéro a su soulever la foule ce jeudi, tandis que se démenait sur scène cette formidable troupe, expérimentée et épatante, dans laquelle on retrouve notamment le populaire Yoherlandy Tejeiro Garcia connu à Révolution.

En ce sens, Véronic DiCaire marche en terrain connu avec cette nouvelle adaptation québécoise, alors qu'elle adopte les traits ingénus de Roxie Hart. Avec le pas assuré et une voix puissante, la chanteuse en a mis plein les yeux et les oreilles pour la première médiatique, en se métamorphosant de pantin à superstar en un claquement de talon. Elle a pu compter sur Terra Ciccotosto MacLeod, Montréalaise d’origine ayant interprété le rôle légendaire de Velma Kelly sur les scènes les plus prestigieuses du monde, pour lui donner la parfaite réplique. Celle-ci vole régulièrement la vedette, notamment lors d'un numéro effréné en première partie, qui doit l'épuiser complètement.

Mélissa Bédard offre aussi quelques numéros magistraux, livrés avec la plus grande des prestances, dans la peau de l'intimidante Mama Morton. Quant à Neev, il a su nous rendre attachant son naïf Amos Hart, qui n'a même pas droit à sa musique pour quitter la scène, malgré quelques hésitations du comédien. Enfin, Michaël Girard incarne avec panache l'avocat de service, avantagé par une mise en scène inventive, notamment lorsqu'il chante entouré de danseuses qui manient le plumage à merveille. Tous ces interprètes ont eu droit à leurs moments de gloire ce jeudi, accompagnés de chauds applaudissements, pleinement mérités.

Pour ceux et celles qui pensent que la traduction des chansons peut porter préjudice à la production, détrompez-vous! Le travail réalisé en ce sens par Manuel Tadros vous bluffera complètement et vous n'y verrez que du feu! Rapidement, vous vous mettrez à chanter les célèbres mélodies, comme si elles avaient toujours été en français. Une véritable réussite, qui force l'admiration. Ce faisant, la troupe a livré une prestation quasi parfaite, qui se perpétuera sur les planches du St-Denis, puis de la salle Albert-Rousseau à Québec tout l'été. C'est ça le jazz et c'est à ne pas manquer!