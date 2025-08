Photos : Star Académie offre un premier spectacle réussi

La cohorte de Star Académie 2025 propose trois concerts dans différents festivals cet été, soit au Festivent de Lévis, au Festival Osisko en lumière de Rouyn-Noranda et à l'International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu.

Le premier, le samedi 2 août à Lévis, a bien failli ne jamais avoir lieu. En effet, à partir de 17 h des orages violents se sont abattus sur la Rive-Sud de Québec, et ce, sans interruption, jusqu'à 21 h 30. Quelques minutes avant 21 h, le Festivent a décidé - à la surprise générale - de rouvrir le site pour permettre aux derniers artistes programmés, soit Talk et Star Académie, d'offrir les représentations prévues, à quelques altérations près.

Après Talk, qui a chassé toutes traces de nuages avec sa Ziguezon, les 14 académiciens sont entrés en scène, gonflés à bloc. Ils ont attaqué « Ne partez pas sans moi » avec un aplomb débordant. Six heures à attendre dans une loge en ne sachant même pas si on pourra offrir le spectacle tant attendu, ça a, visiblement, un effet assez tonifiant. Jean-Philippe Dion, qui animait la soirée, avait aussi le même dynamisme qu'à l'écran cet hiver.

Voyez leur entrée en scène en vidéo au bas de l'article.

Les académiciens ont interprété plusieurs des pièces qui ont marqué les téléspectateurs, mais celles-ci étaient presque toutes incluses dans l'un ou l'autre des medleys country-rock, été, autour du feu, discothèque, ABBA ou Marc Dupré, AVEC Marc Dupré. Ces numéros ont permis à tous les académiciens d'avoir son moment en solo. Les seules chansons interprétées au complet à Lévis samedi soir (outre la chanson-thème), ça a été « Minable » de Katrine Sansregret et « Another Day of Sun » du film La La Land, par la gagnante Mia.

En plus d'une impressionnante quantité de titres, les académiciens ont dû apprendre quelques pas de danse. D'ailleurs, leurs semaines à l'académie ont porté fruit puisqu'ils n'ont pas eu beaucoup de temps pour mémoriser tout cela et le résultat est convaincant. Rappelons-nous aussi que l'enchaînement a changé quelques minutes avant le spectacle parce que celui-ci a dû être raccourci à cause des aléas de Dame Nature. Chapeau à l'équipe!

Voyez nos photos au bas de l'article.