Mia Tinayre avoue avoir vécu des moments difficiles après Star Académie

Mia Tinayre était l'invitée de Jean-Sébastien Girard à Bonsoir bonsoir ce mardi.

Elle lui a alors avoué avoir vécu une période difficile après sa victoire à Star Académie.

« Moi, perso, je pense que, pendant une bonne semaine, c'était... tu te couches dans ton lit pis tu regardes le plafond sans rien dire », indique-t-elle.

L'animateur a alors comparé ce qu'elle a vécu à une peine d'amour et la chanteuse a acquiescé. « Complètement, c'est comme un break-up qui ne se termine pas. »

Elle ajoute : « C'est comme... tu es revenu d'une montagne d'émotions qu'un humain ne vivrait pas en l'espace de trois mois, puis dès que tu redescends de ça, c'est rough. Je me sentais inutile. Je n'avais plus rien à faire. Tu es tous les jours stimulé - boum, boum, boum, boum -, tu as de quoi faire, pis là... kapout, tu n'as plus rien. »

Jean-Sébastien lui demande si elle a eu de l'aide de son entourage. « C'est sûr que tu peux en parler, mais une chose aussi qu'on s'était fait dire, c'est que le monde ne comprendra jamais ce que t'as vécu pour de vrai », précise-t-elle. « Tu peux leur parler, pis tu peux leur dire : "J'ai juste besoin d'une oreille pour écouter, pour être là, mais t'sais, l'expliquer concrètement, ça prendrait des heures et des heures et des heures, parce qu'il y en a du travail là-dedans". »

Rappelons que Mia a récemment vécu son bal des finissants, puis une vidéo d'elle dans sa robe de bal avec son amoureuse a fait le tour du web cette semaine. Voyez la vidéo en question ci-dessous.