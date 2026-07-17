Maxime entre la vie et la mort dans Indéfendable : Voici ce qu'on sait

C'est à compter du 7 septembre prochain que les téléspectateurs pourront renouer avec la quotidienne Indéfendable, pour une cinquième saison qui s'annonce pour le moins captivante.

TVA a dévoilé cette semaine le synopsis de cette cinquième mouture, qui reprendra peu de temps après la chute qui a laissé l'enquêteur Maxime Dubois (Mathieu Baron) entre la vie et la mort.

Voyez dans la vidéo ci-dessus les comédiennes et comédiens parler de ce grand retour cet automne.

Découvrez ici l'identité des comédiennes et comédiens qui se joindront à l'intrigue.

L'histoire de cette cinquième saison ira comme suit : Après sa chute du viaduc, Maxime (Mathieu Baron) se retrouve entre la vie et la mort. Accident ou acte criminel ? Les versions se multiplient, les certitudes s'effritent, et personne n'en sortira indemne. Pendant que ses proches vivent dans l'angoisse, une question hante tous les esprits : si Maxime survit, dans quel état se retrouvera-t-il ?

Alors que le destin de Maxime est suspendu à un fil, Kim (Julie Trépanier) est forcée de puiser dans des ressources qu'elle ignorait posséder pour traverser la plus grande épreuve de sa vie. Léo (Sébastien Delorme), lui aussi profondément ébranlé, devra faire face à des soucis familiaux qui le forceront à jongler entre ses causes à plaider et ses proches à soutenir dans des passages difficiles.

Au cabinet, un nouvel événement bouleversant force Claude (Nathalie Madore) à affronter un passé qu'elle croyait enterré à jamais. Celle qui a toujours tout contrôlé d’une main de fer voit soudainement son univers vaciller. Pour la première fois, elle devra accepter de se montrer vulnérable, au risque de perdre ce qu'elle a mis des années à construire : sa carapace…

Mélodie (Naïla Louidort) poursuit son ascension comme avocate, mais une affaire inattendue vient grandement troubler son univers professionnel et sa vie bien rangée. Lapointe (Michel Laperrière), quant à lui, reçoit une offre impossible à ignorer : une occasion unique qui pourrait redéfinir son avenir et rebattre les cartes au sein du cabinet.

Ébranlé par le drame qui touche Max, le cabinet tente de reprendre son souffle... mais les causes, elles, n'attendent pas. Meurtres, harcèlement criminel, proxénétisme, pratique illégale du droit, homicides involontaires, combats clandestins, abandon d’enfant : derrière chaque dossier se cachent des accusés apeurés, des victimes brisées, des vérités dérangeantes et des choix aux conséquences irréversibles.

Des enquêtes qui révèlent parfois que les apparences mentent... et que les pires dangers se trouvent là où personne ne les soupçonnait. Plus que jamais, les personnages principaux devront naviguer dans les zones grises de la justice, où le devoir entre souvent en collision avec les dilemmes moraux. Une saison intense, humaine et imprévisible, qui plonge au cœur des failles du système judiciaire et rappelle qu'au tribunal, comme dans la vie, la vérité n'est jamais aussi simple qu'elle n’y paraît.

L'autrice principale et productrice Izabel Chevrier a collaboré avec Annie Langlois, à titre de coautrice principale. Ont aussi collaboré à l'écriture Me Francis Le Borgne, ainsi que les coauteurs Stéphane Hogue, Erika Mathieu, Donald Bouthillette, Daniel Chiasson, Emilie Ouellette et Frank Tremblay, appuyés par Pierre Houle et Marc Bisaillon à la script-édition. La réalisation est à nouveau portée par Marc G. Carbonneau, Anne De Léan et Mariane McGraw.

La saison 5 de la quotidienne à succès Indéfendable, dès le 7 septembre, du lundi au jeudi, 19 h, à TVA.

Olivier Renaud d'Indomptables a décroché un rôle régulier dans la série. Découvrez de quoi il s'agit ici.