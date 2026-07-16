Olivier Renaud d'Indomptables décroche un rôle régulier dans une série que vous aimez

Ce mercredi, alors que certains médias étaient conviés à une visite du plateau de la série Indéfendable, TVA a fait paraître un communiqué dans lequel on dévoile l'identité de certains comédiens et comédiennes qui se joindront à la quotidienne dès l'automne.

Parmi ceux-ci, on retrouve un visage connu qui a beaucoup fait jaser dans la dernière année, celui d'Olivier Renaud, qui interprète le mystérieux cowboy Ryan Cardinal dans Indomptables. Comme on le sait, la série annuelle prendra fin cet automne, au terme des 13 derniers épisodes. Ce faisant, l'agenda d'Olivier Renaud se libère progressivement, lui permettant de s'intéresser à d'autres projets.

Celui-ci a donc décroché le rôle de l'enquêteur Jimmy Hart dans Indéfendable, un policier qu'on verra régulièrement dans l'intrigue de la quotidienne, comme c'est le cas de la sergente St-Gelais (Marilou Morin).

La coautrice de la série, Izabel Chevrier, qui travaille désormais en collaboration avec Annie Langlois, a bien voulu nous parler de ce nouveau personnage : « Pour Olivier, son agent m'avait déjà contactée dans le passé. Il va donc interpréter un sergent-enquêteur. »

C'est un excellent enquêteur. Il est très brillant. Il ne s'en laisse pas imposer. Il est très charmant.

Elle nous explique le contexte de l'arrivée de ce nouveau personnage : « C'est sûr que dans la saison actuelle, on va très peu voir une enquêtrice que j'adore qui est jouée par Marilou Morin, la sergente St-Gelais, parce qu'elle tournait un lead role sur Indomptables. Alors au moment où nous, elle avait des causes, elle avait moins de disponibilités. Alors on la voit moins. On va la rattraper plus tard pendant la saison 5, parce qu'à un moment donné, ses tournages se finissent, puis elle a à nouveau des disponibilités pour nous. »

Elle poursuit, concernant le personnage d'Olivier Renaud : « C'est un peu le pendant masculin de St-Gelais. Un peu la même vibe. On va se rendre compte après que c'est des collègues. C'est voulu. Ils travaillent dans le même poste. On va même éventuellement les voir ensemble sur une cause. »

Ils ont un peu le même genre d'énergie. Il est un peu baveux, mais pas trop.

Ce sera à découvrir à compter du 7 septembre à TVA, dans la quotidienne Indéfendable, présentée du lundi au jeudi à 19 h.