Émile Proulx-Cloutier se joint à Indéfendable cet automne : Découvrez son personnage

TVA dévoilait cette semaine l'identité de plusieurs comédiennes et comédiens qui se joindront à la quotidienne Indéfendable à compter de l'automne, dans des rôles épisodiques ou réguliers.

On vous dévoilait notamment ici le rôle régulier qu'interprètera Olivier Renaud d'Indomptables dès septembre.

Parmi ces nouveaux visages, on retrouve le comédien Émile Proulx-Cloutier, qu'on a notamment pu voir dans Avant le crash, qui viendra interpréter un rôle pour le moins audacieux.

Émile, il va rentrer par le biais d'une cause au civil.

À ce sujet, la coautrice de la série Izabel Chevrier, qui travaille dorénavant avec l'autrice Annie Langlois, nous dit : « Moi, j'avais déjà pitché au diffuseur, il y a peut-être un an ou deux, un personnage de la droite. Un personnage public qui a un micro. Une droite élégante en surface, qui a des idéologies qui sont dangereuses, mais qu'elles sont tellement bien articulées qu'elles ont l'air politically correct. »

Elle poursuit : « Quand j'ai approché Émile pour venir se joindre à nous pour une cause dans Indéfendable, moi, quand j'approche les comédiens, je leur demande tout le temps, "Y'a-tu un sujet qui t'intéresserait? Y'a-tu un univers qui t'intéresserait?" J'aime ça faire ça. Et puis Émile me dit "Bien moi, j'aimerais ça explorer la droite". »

Ce faisant, Émile Proulx-Cloutier hérite d'un rôle épisodique de chroniqueur de la droite, qui sera accusé dans une cause au civil.

Quand tu as un micro, que tu tiens des propos, jusqu'où tu es responsable de tes paroles? Donc, c'est un sujet très actuel.

« La thématique de cette cause-là, en effet, c'est la libre expression », conclut l'autrice.

Avez-vous aussi hâte que nous de découvrir ce nouveau personnage?

Parmi les autres personnalités dont la participation à la série a aussi été confirmée, on retrouve Guillaume Laurin, Noémie O'Farrell et Marc St-Martin, qui seront de la première cause, celle d'un groupe d'amis au sein duquel un meurtre est commis.

Lise Martin (voir sa photo ici) incarnera quant à elle une mère toxique tandis que Mathéo Piccinin-Savard (voir sa photo ici) sera son fils dans une autre cause qui lancera la saison. On vous en parlait ici.

Enfin, Tony Conte, Irlande Côté, Simon Landry-Désy, lannicko N'Doua, Guy Richer et Randy Simons feront aussi partie de la distribution cet automne.

C'est à ne pas manquer, du lundi au jeudi dès le 7 septembre, sur les ondes de TVA.