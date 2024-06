Mathieu Roy ose poser une question à Gino Chouinard : « j'avais besoin qu'il me rassure »

Quelques heures après les derniers mots de Gino Chouinard à Salut Bonjour, nous nous sommes entretenus avec Mathieu Roy, son fidèle complice des trois dernières années.

« J'ai développé une camaraderie et une complicité vraiment agréable. Je trouve qu'on était bon en ondes, on était complices, on se comprenait, on se complétait. Il m'a donné confiance en moi. »

« Je l'ai dit souvent, mais ça va faire 10 ans en février que je suis à Salut Bonjour, Salut Bonjour Week-end. Et à travers ces années-là - c'est comme ça pour tout le monde - la vie n'est pas toujours un fleuve tranquille. Quand ça brasse, pour moi, Salut bonjour est un refuge incroyable. »

« J'étais bien ici », ajoute-t-il, « j'oubliais mes préoccupations, mes soucis, mes peines. Salut Bonjour, ce refuge-là, c'est beaucoup de Gino. Je trouvais réconfort auprès de cette personne-là avec qui on peut parler de tout. »

Lorsqu'on lui demande le moment le plus marquant de cette journée forte en émotion, Mathieu dit ceci : « À un moment donné, Sabrina et moi, on était assis avec Gino. On avait du contenu à livrer, mais l'émotion était plus forte que le contenu qu'on avait. On a simplement profité de l'occasion pour parler à Gino comme ami, comme collègue. »

« Gino me devance de 10 ans », enchaîne-t-il. « Il a des enfants, j'ai des enfants. Moi, ça fait 10 ans, lui ça fait 21 ans. Michel Rivard était à l'émission cette semaine et j'avais une question qui me chicotait. Je l'ai posée parce que j'avais besoin qu'il me rassure, on dirait. Quand Michel Rivard est venu, il a chanté "Le phoque en Alaska" et dans la chanson, ça dit : "ça ne vaut pas la peine de laisser ceux qu'on aime pour aller faire tourner des ballons sur son nez". Moi, je lui ai demandé : "ça fait 21 ans que tu fais tourner des ballons sur ton nez, est-ce que ça vaut la peine?" »

J'avais juste besoin qu'il me dise que ça vaut la peine.

« Parce qu'on les manque les matins avec nos enfants. Il y a quand même un coût et il n'est pas énorme, il y en a plein qui l'ont dans la vie, cet horaire-là, mais je voulais entendre celui qui m'inspire beaucoup au niveau professionnel et familial me rassurer sur ce sujet-là. »

Géraldine Lamarche a aussi offert des mots très touchants à Gino Chouinard vendredi. Lisez le tout ici.