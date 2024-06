Ce message de Géraldine Lamarche à Gino Chouinard était bouleversant

Comme on se l'attendait, ce vendredi matin est fait d'affection, de surprises et de larmes à Salut Bonjour, alors que c'est la dernière journée de Gino Chouinard à l'animation. Ceux et celles qui ont regardé ont certainement été témoins de moments d'émotion.

Ce fut le cas lorsque Gino Chouinard a rejoint la Miss Météo Géraldine Lamarche sur le toit de l'édifice de TVA pour une dernière fois.

Il n'y a pas eu de météo ce jour-là, que de l'émotion.

« C'est la dernière fois que tu montes sur le toit », a lancé la jeune femme d'emblée, visiblement déjà émue.

« Je suis remué, parce que je crois que dans les derniers mois, j'accumulais toute cette charge émotive là et vous avez pesé sur les petits boutons déclencheurs d'émotions », a ensuite expliqué Gino, les yeux dans l'eau.

C'est alors que le témoignage de la jeune femme pétillante nous a pris par surprise : « Je peux tu te dire quelque chose? Ta présence va vraiment me manquer. On est humains dans cette équipe-là, c'est un bonheur d'être avec toi à Salut Bonjour. Mathieu l'a dit tantôt, c'est un refuge, On rit, on a du fun, tout ça est authentique, notre complicité est vraie.

On est humains, donc on vit parfois des moments plus difficiles dans notre vie, des épreuves. Ta présence fait toute la différence. Je veux te remercier d'avoir donné de l'écoute, du support, de l'amour. De m'avoir partagé ta flamme. Je suis à la météo et les gens m'arrêtent en disant "tu es notre rayon de soleil". Mais sans ta lumière, je ne sais pas comment j'aurais pu traverser certains trucs. Je te remercie tellement. Tu es un vrai de vrai, un grand coeur. »

« Il faut juste être là quand ça compte, je pense », a conclu l'animateur ébranlé par ce témoignage.

On comprend que la jeune femme a vécu des moments difficiles dans sa vie privée et qu'elle a été épaulée par son formidable collègue.

Ce duo va très certainement nous manquer!

Les au revoir se poursuivent jusqu'à 10 h 30 ce vendredi, sur les ondes de TVA.