Gino Chouinard jongle entre l'humour et l'émotion pour ses derniers mots à Salut Bonjour

C'était ce vendredi que Gino Chouinard quittait officiellement Salut Bonjour.

Les dernières minutes de l'émission lui ont été offertes afin qu'il s'adresse aux personnes qu'il souhaitait.

L'animateur a lancé son discours avec une blague : « J'ai une surprise à vous dire : je ne quitte pas finalement ».

Évidemment, la foule (composée de nombreux collaborateurs et amis de Gino rassemblés autour du piano de Gregory Charles) s'est esclaffée.

« Je ne sais pas si je vais trouver les bons mots parce qu'on ne résume pas 21 années de matinales comme ça en nommant des gens ou en précisant ce qu'ils ont représenté pour nous. Ce qui est clair je pense, c'est que je quitte dans une des périodes les plus extraordinaires de ma vie personnelle et professionnelle, et ça, c'est grâce à tout ceux qui m'ont entouré au fil des années. Les patrons m'ont fait confiance, m'ont permis d'être ce que j'étais sans jamais intervenir une seule fois en 21 années par rapport à ce que je faisais, ce que je disais et comment j'étais à la télé. »

On m'a laissé être Gino Chouinard comme je pensais que je devais être.

Il se tourne ensuite vers sa famille. « Ma bienveillance dont vous avez parlé, ça vient de ma mère. Ma mère, c'est la femme extraordinaire qui m'a tout montré, qui m'a appris à être aimable, à faire attention aux autres. Je retrouve ma femme et mes deux enfants que je vous ai déjà dit que je n'ai jamais vu grandir le matin parce que je n'étais pas là. Ma blonde, Isabelle, qui, toutes ces années-là, a fait des sacrifices de son côté, c'est elle qui me permettait de pouvoir être ici avec vous le matin. »

Voyez une image de sa femme et de ses trois enfants, très élégants pour honorer leur mari et père, ici.

Gino a craqué complètement lorsqu'il est venu le temps de s'adresser à sa « famille Salut Bonjour » : « J'ai au moins autant d'amour pour vous que ce que vous m'avez donné aujourd'hui. »

Il s'est aussi adressé au public : « C'était aussi pour vous qu'on l'a fait. »

On saigne parfois pour être avec vous.

Plusieurs artistes ont livré des messages poignants à Gino, dont sa collaboration Géraldine Lamarche, qui en a fait pleurer plus d'un dans leur salon. Lisez le tout ici.