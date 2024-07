Martine Francke commente le nouveau rôle important de sa fille à la télé

Croisée sur le tapis de la première médiatique de la comédie musicale Waitress, Martine Francke s'est montrée réjouie par le nouveau rôle que sa fille, Lili Francke-Robitaille (voyez sa photo ici) vient de décrocher dans l'une des nouveautés les plus attendues de l'automne.

En effet, Lili Francke Robitaille a obtenu un rôle dans la série Dumas, la nouvelle création de Luc Dionne (District 31), dans laquelle elle donnera la réplique à Gildor Roy, Isabel Richer et plusieurs autres acteurs d'envergure. Elle y interprètera la fille de Gildor Roy.

À ce propos, elle nous disait en entrevue : « (...) elle est forte. C'est celle qui doit supporter tous les drames familiaux qui se passent. Ça retombe un peu sur ses épaules. C’est comme le pilier familial. Ça fait que c'est intéressant pour moi de toucher à ça. Il y a beaucoup de maturité, une grande sagesse, mais je pense qu'elle a besoin de se retrouver là-dedans, puis de trouver de l'amour qu'elle cherche avec ses parents, ses frères et sœurs. »

Commentant ce tremplin pour sa fille, Martine Francke nous disait, en riant : « La belle Lili. Belle Lili extraordinaire. Je sais qu'elle a du talent. Moi, je le savais! »

Elle nous confirme d'ailleurs que sa fille a dû retarder son entrée à l'école de théâtre en raison de ce nouveau projet : « Elle avait fait ses auditions dans les écoles de théâtre, pour rentrer dans une école de théâtre, mais elle a décroché ce rôle-là. C'est quand même majeur. On ne peut pas tout faire en même temps... Est-ce qu'elle va le faire plus tard? Est-ce qu'elle va se faire une formation autre? Tout ça reste en suspens, mais elle s'est engagée sur Dumas, parce que vraiment, elle a eu un gros coup de cœur. »

Elle poursuit en exprimant sa fierté : « Je suis vraiment fière. Je suis fière et je suis heureuse qu'elle soit heureuse. Elle me dirait que je veux être plombier et qu'elle capote, je ferais "go ma fille". Ce n'est pas important. L'important, c'est qu'elle soit heureuse. Fais ce que tu aimes. C'est ça qui est important. Je sens qu'elle est très heureuse. »

Rappelons que nous avions pu voir la jeune femme dans des rôles clés dans District 31 et, plus récemment, dans Indéfendable. Revivez sa performance dans la quotidienne de TVA juste ici.

