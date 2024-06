Depuis qu'elle a fait son arrivée dans STAT, Martine Francke, qui donne vie à l'infirmière en chef Camille Arsenault, a causé bien des remous. Mais qui est cette femme qui semble avoir un historique trouble avec Audrey Milord (Samantha Fins)? Plus encore, pourquoi Camille entretient-elle des relations passives-agressives avec l'ensemble de ses collègues de l'Hôpital Saint-Vincent, en les remettant constamment en question? On se demande certainement si elle joue dans le clan des bons ou des méchants depuis ce temps...

Croisée sur le tapis rouge de la comédie musicale Waitress, Martine Francke a bien voulu nous donner ses impressions sur ce personnage qui fait jaser.

D'abord, la reverra-t-on dans la troisième saison? « Écoute, j'imagine que oui. On n'a pas conclu cette histoire-là », indique la comédienne qui confirme toutefois ne pas avoir reçu de textes de l'autrice Marie-Andrée Labbé encore.

La comédienne semble avoir autant d'interrogations que nous concernant son personnage : « C'est qui cette fille-là? Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle n'a pas fait? Et pourquoi elle a fait ça? Pourquoi tout le monde a l'air de la trouver méchante? Elle est super fine, mais après ça, elle ne l'est plus. Mais moi, où est-ce qu'ils m'envoient avec ça? J'ai hâte de le savoir, parce que je ne le sais pas encore. »

La comédienne revient sur son arrivée dans la quotidienne : « Ce qui est arrivé, c'est que j'ai reçu les textes qui étaient fort sympathiques. J'ai fait "Ah, wow, c'est comme la personne qu'on attend depuis longtemps dans STAT". C'est ça l'histoire, on a attendu son arrivée longtemps. C'est quelqu'un de super pro. C'est le fun, c'est vraiment une gestionnaire qui a l'air top niveau. Moi, c'est comme ça qu'on m'a vendu ça. On ne m'a pas dit "tu vas jouer une méchante". Je ne savais pas ce que j'allais jouer. On a dit "Ok, une gestionnaire d'hôpital, dans STAT, ça adonne bien!" J'étais ravie, ravie, ravie. Tranquillement, ç'a fait "Voyons, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que finalement, elle n'est vraiment pas fine ou non? »

Elle poursuit avec son hypothèse : « On ne sait pas précisément son secret, mais je me dis qu'elle n'a pas dû agresser Audrey, l'autre infirmière, parce que sinon, je n'aurais pas été invitée là. Elle m'aurait dénoncée. Je n'aurais pas pu travailler dans ce cas-là. »

Elle conclut en soulignant sa hâte à retourner sur ce plateau : « C'est un magnifique plateau. C'est super agréable. C'est que de la joie. Je vais là, c'est du bonheur, bonheur, bonheur. »

STAT sera de retour sur les ondes de Radio-Canada cet automne. Avez-vous aussi hâte que nous?