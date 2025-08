Marthe Laverdière participera à cette célèbre émission de France Beaudoin

Chaque fois que Marthe Laverdière apparaît dans notre télé, on sait que nous allons passer un bon moment.

Cette horticultrice dégourdie apporte sa couleur irradiante à notre paysage culturel québécois et nous ne pourrions en être plus reconnaissants!

Cet automne, elle prendra part à la prochaine saison de Pour emporter. Dans cette émission, France Beaudoin mène des entretiens intimistes, rythmés par les mots qui ont façonné le parcours de personnalités inspirantes.

Marthe Laverdière n'est pas étrangère au monde des mots et de la littérature, puisqu'elle a écrit plusieurs romans (les séries Les Collines de Bellechasse et La Delle), trois livres de jardinages, une autobiographie et un livre de recettes.

Notons que plusieurs figures marquantes du monde artistique participeront à cette 8e saison de Pour emporter, soit :

Pour emporter sera diffusé dès le vendredi 12 septembre à 20 h sur les ondes d'ICI ARTV.

À noter qu'une émission spéciale sera diffusée avant le Gala de l'ADISQ, le dimanche 9 novembre à 19 h 30.