Accueil
Séries et télé
Publicité
Télé

Marthe Laverdière devient le sujet d'un docuréalité

Elle laisse entrer le public de façon intime dans sa vie.

Sucré salé
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Illico+ a fait un grand évènement ce mardi pour annoncer ses prochains projets.

Parmi ceux-ci, on retrouve notamment la suite de Dernière seconde (plus de détails ici), ainsi que la nouvelle série de Pascale Renaud-Hébert après Veille sur moi. Apprenez-en plus sur cette série qui risque d'être bouleversante ici.

Nous apprenons aussi que Marthe Laverdière aura droit à sa propre série documentaire en six épisodes.

Dans ce docuréalité, Marthe Laverdière laisse entrer le public de façon intime dans sa vie. Comment fait-elle pour écrire autant de livres, partir en tournée, donner des conférences, collaborer avec plusieurs médias, animer sa série télé, et ce, tout en restant présente au sein de sa famille et en gérant sa fondation?

Félix St-Jacques, qui nous a notamment donné Un zoo pas comme les autres, sera derrière le projet. Mentionnons que le Zoo Miller est situé à Frampton et que Marthe vit tout près, à Armagh.

Pour le moment, le projet porte le titre de Marthe en toute simplicité, mais ceci est sujet à changement.

Précisons au passage que Julie Bélanger aura droit à une deuxième saison de sa série documentaire Imparfaite et qu'Annie-Soleil Proteau et Félix Séguin animeront officiellement une troisième mouture de Famille de criminel.

Aucune date n'a été avancée pour ces projets pour le moment.

De son côté, Sébastien Delorme animera une série documentaire déclinée en deux volets : d'abord sur des Québécois qui ont vécu de véritables cauchemars à l’étranger, puis sur des Québécois qui ont commis des crimes ailleurs dans le monde et qui échappent encore à la justice ou qui en paient le prix fort. Le premier volet - Victimes à l’étranger - doit paraître sur illico+ en mars.

Mentionné dans cet article

Photo de Marthe Laverdière
Marthe Laverdière

Informations complémentaires

Abonnez-vous à notre infolettre

Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.

Aimez-nous sur Facebook

Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.com quijouequi.com bizzmedia.ca PAR
Suivez-nous! Facebook Twitter Instagram
Infolettre À propos de Showbizz.net Contactez-nous
Politique de confidentialité Conditions d'utilisation Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par Fuel Digital Media
© 2026 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 2.24.5 - 2ca42e33