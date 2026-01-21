Marthe Laverdière devient le sujet d'un docuréalité

Illico+ a fait un grand évènement ce mardi pour annoncer ses prochains projets.

Parmi ceux-ci, on retrouve notamment la suite de Dernière seconde (plus de détails ici), ainsi que la nouvelle série de Pascale Renaud-Hébert après Veille sur moi. Apprenez-en plus sur cette série qui risque d'être bouleversante ici.

Nous apprenons aussi que Marthe Laverdière aura droit à sa propre série documentaire en six épisodes.

Dans ce docuréalité, Marthe Laverdière laisse entrer le public de façon intime dans sa vie. Comment fait-elle pour écrire autant de livres, partir en tournée, donner des conférences, collaborer avec plusieurs médias, animer sa série télé, et ce, tout en restant présente au sein de sa famille et en gérant sa fondation?

Félix St-Jacques, qui nous a notamment donné Un zoo pas comme les autres, sera derrière le projet. Mentionnons que le Zoo Miller est situé à Frampton et que Marthe vit tout près, à Armagh.

Pour le moment, le projet porte le titre de Marthe en toute simplicité, mais ceci est sujet à changement.

Précisons au passage que Julie Bélanger aura droit à une deuxième saison de sa série documentaire Imparfaite et qu'Annie-Soleil Proteau et Félix Séguin animeront officiellement une troisième mouture de Famille de criminel.

Aucune date n'a été avancée pour ces projets pour le moment.

De son côté, Sébastien Delorme animera une série documentaire déclinée en deux volets : d'abord sur des Québécois qui ont vécu de véritables cauchemars à l’étranger, puis sur des Québécois qui ont commis des crimes ailleurs dans le monde et qui échappent encore à la justice ou qui en paient le prix fort. Le premier volet - Victimes à l’étranger - doit paraître sur illico+ en mars.