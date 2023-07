Un zoo pas comme les autres met en vedette Clifford et Emily et leurs « bébés » : plus de 150 animaux qui ont trouvé refuge chez eux, au Miller Zoo. Tigres, lions, lynx, ours noirs, loups, coyotes, ratons laveurs, orignaux, etc. Dédié à une mission éducative, le Zoo Miller vous invite à mieux connaître les animaux et vous offre un contact privilégié avec de nombreuses espèces.