Au début de la saison d'Un zoo pas comme les autres, avant que Cliff, Émilie et Lloyd s'envolent pour la Thaïlande, ils travaillaient sur un nouvel habitat pour leurs deux ours Kodiak.

Il s'agissait d'un projet d'envergure dont ils n'avaient pas nécessairement mesuré l'ampleur. Voilà que, un an plus tard, ils dévoilent enfin le résultat de ces travaux sur leurs réseaux sociaux. C'est épatant!

« Jacks et Tara adorent leur nouvel aménagement et passent beaucoup de temps à explorer, nager et dormir à l'ombre de la passerelle. Quelle que soit leur activité, vous avez une vue imprenable sur leur quotidien, tout en respectant leur tranquillité. 🌲 », peut-on lire dans la publication du Zoo Miller.

« Venez arpenter la magnifique passerelle des ours Kodiak, tous les jours, de 9h30 à 17h00. 😄 » L'invitation est lancée!

Rappelons que le jardin zoologique de Cliff et Émilie est situé à Frampton, en Beauce.