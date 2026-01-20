Accueil
Séries et télé
Publicité
Télé

Bonne nouvelle pour Dernière seconde

Une tueuse en série scientifique occupera cette fois l'équipe d'élite.

Image de l'article Bonne nouvelle pour «Dernière seconde »
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

La première saison de l'excellente série Dernière seconde est actuellement diffusée sur les ondes de TVA.

Voilà que la chaîne révèle aujourd'hui qu'une deuxième saison est actuellement en développement.

Dans cette nouvelle mouture, Véronique et son équipe affronteront cette fois le Cobra, une tueuse en série scientifique qui crée des bombes chimiques et radiologiques.

On peut s'imaginer que Catherine Chabot reprendra son rôle, tout comme une bonne partie de la distribution, dont ses fidèles complices Nathalie Doummar, Alexandre Goyette et Patrick Emmanuel Abellard.

La finale de la première saison sera diffusée le 9 mars prochain à TVA.

Tous les épisodes sont disponibles sur illico+ si la curiosité vous dévore de connaître l'identité du redoutable Matriochka.

À la toute fin de la première saison, Véronique est complètement déconfite suite au drame qu'elle a vécu. Malgré tout, elle a repris le travail avec sa bande. Les toutes dernières images laissaient présager une suite, mais qu'est-ce que cela signifie? Nous le découvrirons certainement dans la deuxième mouture.

À noter qu'aucune date de sortie n'a encore été attribuée au projet.

L'auteur François Pagé est de retour à l'écriture de la série, produite par Duo Productions, en collaboration avec Attraction et Québecor Contenu.

Informations complémentaires

Abonnez-vous à notre infolettre

Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.

Aimez-nous sur Facebook

Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.com quijouequi.com bizzmedia.ca PAR
Suivez-nous! Facebook Twitter Instagram
Infolettre À propos de Showbizz.net Contactez-nous
Politique de confidentialité Conditions d'utilisation Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par Fuel Digital Media
© 2026 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 2.24.5 - 2ca42e33