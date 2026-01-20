Après Veille sur moi, l'autrice Pascale Renaud-Hébert s'attaque à un autre sujet bouleversant

En marge d'un événement organisé par Québecor aujourd'hui, nous avons découvert ce qui occupe présentement l'autrice de Veille sur moi, Pascale Renaud-Hébert, un nouveau projet télé qui verra le jour sur illico+.

Après avoir abordé les effets de la dépendance sur la vie familiale, voilà que l'autrice s'intéresse à un nouveau sujet bouleversant.

Dans Même pas morte, inspirée sur le livre éponyme de l'autrice Geneviève Rioux, une femme est victime d'une tentative de viol et de meurtre au cours de la nuit.

Ce thriller, qui sera réalisé par Julien Hurteau, entraînera les abonnés dans les rouages d'une enquête et montrera la trajectoire complexe d'une survivante à un féminicide face au système judiciaire.

La série, produite par Attraction en collaboration avec Québecor Contenu, comptera six épisodes de 60 minutes.

Elle sera offerte en primeur sur illico+, mais la date reste encore à confirmer.

Ce n'est pas la seule série de Pascale Renaud-Hébert que vous pourrez voir en 2026, puisque nous aurons aussi droit à une deuxième saison de Gâtées pourries, une craquante comédie qu'elle coécrit avec Anne-Élisabeth Bossé et Suzie Bouchard.