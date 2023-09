Marc Labrèche se met le pied dans la bouche à Je viens vers toi

Ce lundi, à Je viens vers toi, Marc Labrèche recevait Caroline Néron.

Il a évidemment été question de sa nouvelle compagnie de vibrateurs.

Alors qu'il demandait candidement aux gens s'ils possédaient l'un de ces objets, il s'est tourné vers son chroniqueur Régis Labeaume.

« Régis, toi, tu es au sexshop chaque semaine, j'imagine? », a-t-il lancé.

« Moi, j'ai eu un cancer de la prostate, donc on va passer à un autre appel », a répondu Régis Labeaume du tac au tac.

Marc Labrèche, gêné, s'est écrasé sur son bureau.

« Fouille un peu avant de me questionner », a renchéri le chroniqueur, à la blague.

Lors de cette soirée effervescente, Caroline Néron a également confié qu'elle avait voulu faire une promotion pour ses vibrateurs en collaboration avec Ricardo, qui était aussi présent à Je viens vers toi ce soir-là.

« L'idée c'était : qui fait la meilleure meringue entre ton malaxeur et mon vibrateur », a déclaré la femme d'affaires, de façon complètement désinvolte, au cuisinier.

Ricardo était gêné, tout comme le reste de la tablée.

Nous aimons la spontanéité de cette émission et sa convivialité. Nous aimons que ces moments, un peu maladroits, soient gardés au montage et que l'ambiance soit toujours positive et accueillante.

