Je viens vers toi : Matthieu Pepper fait une remarque à Michèle Richard qu'elle n'apprécie pas

Michèle Richard était invitée sur le plateau de Je viens vers toi mardi soir pour interpréter avec Marc Labrèche la très sensuelle pièce « Je t’aime moi non plus » de Jane Birkin et Serge Gainsbourg.

Suite à leur prestation, ils ont discuté, autour de la table, du bannissement de la chanson, à l'époque, par le Vatican. Matthieu Pepper a osé dire que Michèle Richard était, dans la même période, considérée comme « osée ».

Celle-ci lui a offert tout un regard réprobateur.

« Hein? Mais à qui tu parles là?! », lui a-t-elle envoyé.