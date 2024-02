Marc Labrèche aborde son amitié avec Stéphane Rousseau : « Il est pétillant »

Les esprits vifs de Marc Labrèche et Stéphane Rousseau, amis de longue date, se rencontrent parfois dans le cadre du talk-show Je viens vers toi, pour nous offrir des parodies complètement délurées.

Ce fut le cas récemment alors que les deux complices interprétaient respectivement Johnny Hallyday et Isabelle Boulay dans un sketch complètement loufoque, qui a bien fait rire la principale intéressée qui était l'invitée du talk-show.

En entrevue avec le formidable Marc Labrèche, nous avons voulu savoir comment c'était de travailler avec Stéphane Rousseau et si les bloopers abondaient à la fin du tournage. La réponse fut évidemment affirmative. Vous pouvez d'ailleurs voir un exemple de bloopers dans la vidéo ci-dessous.

« Stéphane, c'est un ami de longue longue date. Je pense qu'on a commencé à faire des parodies dans le Grand blond, un peu dans ce mode-là. C'est comme un terrain de jeu sur lequel on se retrouve », nous indique d'emblée l'animateur.

« On s'est retrouvé régulièrement, quand l'occasion s'est présentée, et c'est toujours un bonheur de se retrouver », poursuit-il. « Il y a quelque chose de naturel, qui fonctionne très bien, de mon point de vue, quand on travaille ensemble, Stéphane et moi. Il y a une zone où on se comprend, on peut improviser, on peut déconner. On prend ce moment-là, pas juste pour le résultat du sketch, mais pour avoir le plaisir d'être ensemble, de tourner ensemble. »

C'est un vrai complice facile, naturel, avec qui j'ai beaucoup de plaisir.

Il continue : « Évidemment que ça fait des bloopers, c'est un esprit vif, il est pétillant. Il propose plein de choses et on finit par s'allumer mutuellement, à s'envoyer des perches, des pistes d'impro qui peuvent être payantes. Des fois, c'est trop con pour être pertinent (rires), mais d'autres fois ça fonctionne bien. Donc, on ne boude pas notre plaisir quand on travaille ensemble. »

Marc Labrèche nous confirme d'ailleurs une belle nouvelle à ce sujet, soit une possible prochaine collaboration : « Là, on est en train de se dire qu'il faudrait en faire une autre avant la fin, pour clore la boucle de cette année. On en aurait fait 3-4 ensemble. »

C'est quelqu'un avec qui je pourrais travailler sur une base régulière, toutes les semaines. C'est vraiment quelqu'un que j'apprécie beaucoup et avec qui j'ai beaucoup beaucoup de fun.

C'est avec un plaisir non dissimulé que nous accueillerons une nouvelle parodie, si l'occasion se présente d'ici la fin de la saison de Je viens vers toi. Évidemment, l'horaire très chargé de Stéphane Rousseau, qui est dans la quotidienne STAT et qui vient aussi de commencer le tournage de la 4e saison de Chanteurs masqués (dans laquelle un changement de juge a eu lieu), n'est pas sans complexifier une réunion.

Je viens vers toi se poursuit, les lundis et mardis à 21 h sur les ondes de Noovo et sur Noovo.ca.

