Entrevue : Marc Labrèche aborde les cotes d’écoute de Je viens vers toi

Nous avons récemment eu le plaisir de fouler le plateau de Je viens vers toi et de nous entretenir avec le grand maestro de ce talk-show déluré de fin de soirée. Nous avons notamment eu l'occasion d'aborder, avec l'animateur, les cotes d'écoute de l'émission, qui ont souvent été évoquées dans les derniers mois. La situation est-elle vraiment comme on la décrit? Peut-être pas, si l'on se fie à Marc Labrèche, qui se montre franchement positif.

« C'est comme un buzz qui a été installé au début et qui tient depuis ce temps-là, mais si on compare avec les shows d'avant, il faudrait faire une recherche, parce que moi j'entends le contraire », explique Marc Labrèche. « Les cotes d'écoute, c'est toujours la même affaire. Tout le monde a ses cotes d'écoute et tout le monde a sa version des cotes d'écoute. Évidemment, l'écoute est beaucoup plus fractionnée qu'avant, ça, on le sait. Il y a l'écoute différée, il y a la première écoute, l'écoute en reprise. Tout cela n'est pas encore comptabilisé de la façon qu'on aimerait, mais au final, ça va très bien! »

Il renchérit : « Honnêtement, si ça n'allait pas bien, je pense que Bell a d'autres choses à faire (rires). Bell ne nous doit rien. Bell n'est pas là pour nous faire plaisir à nous. Si le show n'était pas à la hauteur de leurs attentes, ils feraient autre chose tout simplement et ne nous renouvelleraient pas, mais ça ne semble pas être le cas en ce moment. »

Je ne pense pas que Bell voudrait nous prolonger si on était à ce point dans le champ.

Évidemment, cela nous amène à nous questionner sur le renouvellement de l'émission, qu'on souhaite d'ailleurs ardemment, mais qui n'a pas encore été annoncé. Sans toutefois confirmer la nouvelle, l'animateur se montre encore une fois encourageant : « Je sais que ça se parle beaucoup là. C'est en train de se discuter. Rien n'est arrêté ou signé, mais je pense que tout le monde a envie que ça continue et que ça revienne. Après ça, il y a les modalités de tout ça. On le sait, il y a eu des coupes récemment. Il y a tout un contexte qui est particulier et qui est complexe en télé. Et c'est un show formidable, mais qui coûte des sous. C'est difficile pour un diffuseur aujourd'hui de se permettre un show avec un band de cinq musiciens, avec des collaborateurs comme ça, des décors comme ça, avec des invités, des tournages en sketchs. En variété, il n'y en a plus beaucoup en ondes en ce moment, c'est un show luxueux, c'est un gros bateau qui coûte cher. Il n'y a personne, ni d'un côté ni de l'autre, qui veut enlever ce qu'on a déjà. Il faut juste arranger les choses pour que tout fonctionne. Ce sont des discussions qui vont rondement et bien et qui ne sont pas dans la grosse remise en question. Il faut juste bien arrimer les choses, mais c'est en voie de se faire. »

Comme vous le savez et comme nous vous l'exprimions dans cet article, nous craquons pour la dose de bonheur et d'authenticité qui émane de ce talk-show différent, où chacun des collaborateurs et des invités peut oser une touche de folie. Il s'agit d'une proposition ludique qui agit comme un véritable baume, affirmation qu'accueille l'animateur en constatant la réaction du public : « C'est ce que j'entends quand les gens m'en parlent, le "on en a besoin". Le premier commentaire spontané, quand les gens m'en parlent, c'est ça, que ça fait du bien, ni plus ni moins que ça, mais c'est déjà beaucoup pour moi. Ça fait excessivement plaisir. Et tu sais quoi? Peut-être que moi aussi, en le faisant, j'en ai besoin. J'ai besoin d'avoir accès à cette heure-là dans ma semaine, où j'ai l'impression d'être libre, affranchi des affaires lourdes qui nous entourent tous. Là, en ondes, il y a encore un espace où on peut s'éclater librement sans se sentir trop contraint, trop sur la défensive ou trop craintif de dire ou de dépasser les bornes, de dire des choses qu'il ne faudrait pas dire. Il y a une liberté qui est assez jouissive. »

Il y a une espèce de formule dans ces rencontres-là qui fonctionne bien, à travers laquelle on se sent à l'aise et tout le monde a le droit de participer. Ça fait une atmosphère en studio dont je ne suis pas prêt de me tanner, ça, c'est clair!

Voilà qui est réjouissant! Nous joignons donc notre voix aux téléspectatrices et téléspectateurs de Je viens vers toi pour solliciter cette nouvelle saison qui ne manquerait pas de continuer à mettre de la lumière dans notre quotidien. Et un merci tout spécial à Marc Labrèche, d'abord pour cet entretien sincère et intéressant, mais aussi pour le bonheur qu'il fait irradier jusque dans nos salons avec toute son équipe!