TVA confirme aujourd'hui l'identité des personnalités qui seront juges-enquêteurs dans la quatrième saison de la compétition musicale Chanteurs masqués. Un changement important a été fait.

Ainsi, Véronic DiCaire quitte l'émission. Nadège Pouyez, directrice générale, Québecor Contenu, nous dit : « Nous tenons à remercier Véronic DiCaire, artiste de très grand talent, qui a su communiquer son plaisir manifeste à jouer les enquêtrices au cours des dernières années. Elle s’est montrée passionnée et authentique. »

Elle sera ainsi remplacée par la tout aussi formidable Mélissa Bédard, une nouvelle qui va en réjouir plus d'un.

Celle-ci donnera donc la réplique à Anouk Meunier et Stéphane Rousseau, dont le retour est confirmé, de même que l'animateur Guillaume Lemay-Thivierge. La production espère aussi le retour de Sam Breton, qui a dû prendre des décisions difficiles récemment, en raison de problèmes de santé. Les détails à ce sujet sont ici.

« Je ne réalise toujours pas la chance que j'ai de faire partie de l'émission Chanteurs masqués, un incontournable, à la maison, que nous écoutons religieusement en famille depuis le début ! Je suis tellement privilégiée de participer à cette aventure aux côtés de merveilleuses personnalités que j'adore ! J'ai hâte de me laisser éblouir par les costumes et d'assister en direct aux performances des chanteurs masqués », a mentionné Mélissa Bédard, nouvelle enquêtrice.

L'an dernier, Chanteurs masqués fut l'émission régulière la plus regardée au Canada, toutes langues confondues, avec une moyenne de 1 901 400 téléspectateurs*. Les téléspectateurs de TVA et TVA + peuvent s'attendre, cette année encore, à en avoir plein les yeux et les oreilles grâce aux costumes flamboyants, aux thématiques spéciales et aux prestations vocales étonnantes des chanteurs masqués qui ne manqueront pas de les ébahir.

Pour la quatrième saison, et pour agrémenter le spectacle encore plus, la production se tournera également vers l'utilisation de la réalité augmentée qui permettra de créer des univers magiques et flamboyants; une première au Canada pour une émission de grande écoute.

Ce sera à ne pas manquer l'automne prochain, à TVA. Les tournages ont lieu en ce moment.